Трихолог Егорова рассказала, что произойдёт с волосами, если ходить в мороз без шапки

Эксперт-трихолог и дерматолог Татьяна Егорова утверждает, что холод негативно влияет на кровообращение, что приводит к нарушению питания волос.
По словам эксперта, мужчинам и женщинам рекомендуется носить головные уборы при температуре воздуха ниже +1 градуса.
Егорова предупреждает, что длительное пребывание на морозе без шапки может привести к частичному выпадению волос. Это связано с тем, что волосяные фолликулы очень чувствительны к изменениям внешней среды. Холод может вызвать спазм периферических сосудов и промерзание, что негативно сказывается на состоянии волос.
"Длительно в мороз точно нельзя находиться без шапки. Если каждый день ходить в холод без шапки, то волосы выпадут частично через месяц", — подчеркнула Егорова в разговоре с Life.ru.
Однако выпадение волос может быть связано не только с холодом, но и с возрастом, генетикой и состоянием здоровья человека. Некоторые люди могут не замечать негативного влияния холода на свои волосы.
Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.
Моро́з — понижение температуры воздуха существенно ниже 0 °C; то же, что холод, заморозки.
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