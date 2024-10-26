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Трихолог Егорова рассказала, что произойдёт с волосами, если ходить в мороз без шапки

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Эксперт-трихолог и дерматолог Татьяна Егорова утверждает, что холод негативно влияет на кровообращение, что приводит к нарушению питания волос.

Трихолог Егорова рассказала, что произойдёт с волосами, если ходить в мороз без шапки
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

По словам эксперта, мужчинам и женщинам рекомендуется носить головные уборы при температуре воздуха ниже +1 градуса.

Егорова предупреждает, что длительное пребывание на морозе без шапки может привести к частичному выпадению волос. Это связано с тем, что волосяные фолликулы очень чувствительны к изменениям внешней среды. Холод может вызвать спазм периферических сосудов и промерзание, что негативно сказывается на состоянии волос.

"Длительно в мороз точно нельзя находиться без шапки. Если каждый день ходить в холод без шапки, то волосы выпадут частично через месяц", — подчеркнула Егорова в разговоре с Life.ru.

Однако выпадение волос может быть связано не только с холодом, но и с возрастом, генетикой и состоянием здоровья человека. Некоторые люди могут не замечать негативного влияния холода на свои волосы.

Уточнения

Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.

Моро́з — понижение температуры воздуха существенно ниже 0 °C; то же, что холод, заморозки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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