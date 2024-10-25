Всё о добавках коллагена: какой вид выбрать, как правильно принимать

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Как выбрать добавку с коллагеном в соответствии с вашими потребностями

При проблемах, связанных с кожей и суставами, порошки и жидкости с пептидами коллагена могут быть более эффективными из-за их более высоких концентраций.

Фото: commons.wikimedia.org by Pöllö, CC BY 3.0

Чтобы получить коллаген без добавления дополнительных питательных веществ в свой рацион, рассмотрите костный бульон. Однако обратите внимание, что вы должны потреблять большое количество, чтобы заметить какие-либо результаты.

Сколько коллагена нужно принимать в день

Идеальное количество коллагеновой добавки, которое ваш организм должен принимать в день, зависит от типа или формы коллагеновой добавки.

Желатин: вы можете взять 1-2 мерные ложки порошкообразного желатина или 1-2 таблетки. Неденатурированный коллаген: 10-40 мг неденатурированного коллагена считаются идеальными при болях в суставах. Гидролизованный коллаген: 2,5-15 граммов гидролизованного коллагена могут улучшить здоровье кожи, костей и волос.

Когда принимать коллаген

Хотя многие считают, что прием коллагена натощак может принести максимальную пользу, правда в том, что это не имеет значения. Не существует идеального времени для приема коллагена — принимайте его, когда захотите.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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