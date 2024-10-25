Пудровые брови: почему девушки выбирают натуральность вместо микроблейдинга

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Shade Brows, или "пудровые брови", — это популярная техника полуперманентного макияжа, которая позволяет создавать максимально естественный эффект. В отличие от микроблейдинга, где прорисовываются четкие волоски, пудровая техника предлагает легкую растушевку, делая брови более натуральными и мягкими.

Фото: flickr.com by homegets.com, CC BY 2.0

Основные преимущества Shade Brows включают естественность результата, долгосрочность эффекта и устойчивость цвета. Такой макияж идеально подходит для тех, кто хочет сохранить естественность и при этом не беспокоиться о постоянном подкрашивании бровей.

Тем не менее, существуют и минусы: возможная необходимость коррекции, особенно для кожи, склонной к быстрому выцветанию пигмента, а также риск нарваться на недостаточно опытного мастера, так как техника требует высокой квалификации.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.



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