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Стилист Шумилина рассказала, какая обувь является трендом осеннего сезона 2024

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Лакированная обувь, включая лоферы, балетки и ботильоны, стала новым трендом осеннего сезона. Об этом рассказала старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина.

Стилист Шумилина рассказала, какая обувь является трендом осеннего сезона 2024
Фото: commons.wikimedia.org by Astrowarinhari, CC BY-SA 4.0

Эксперт заявила, что тренд на лакированную обувь задают бренды Saint Laurent, Miu Miu, Prada и The Row, которые представили такие модели в своих коллекциях. Они отлично сочетаются с платьями, тренчами и пальто, несмотря на дождливую погоду.

Шумилина обратила внимание на модные осенние туфли. По её словам, дизайнеры экспериментируют с классической формой, меняя форму мыса и украшая каблуки. В осеннем сезоне ставка сделана на лаковую кожу, пишет Газета.Ru.

Также, по словам стилиста, осенью 2024 актуальными являются лоферы. Лоферы — неотъемлемая часть осенних образов. Они хорошо смотрятся с джинсами и строгими брючными костюмами. В этом сезоне стоит обратить внимание на лоферы из глянцевой кожи с минималистичным дизайном и тонкой или монолитной подошвой.

Ботильоны и ботинки также будут традиционно востребованы осенью. Это хорошая замена резиновым сапогам, которая прекрасно сочетается с одеждой из вельвета, бархата и твида. Стилист посоветовала выбирать классические чёрные ботинки, которые подходят к любой одежде.

"А ботильоны просятся к тренчам, расклешенным джинсам, кожаным бомберам и длинным платьям. При этом ботильоны могут быть разными: на шпильке, устойчивом каблуке или платформе; с квадратным или заостренным мысом; в черном, коричневом или бордовом цвете", — добавила Шумилина.

И наконец, балетки — это универсальная обувь на осень, уверена эксперт, потому что подходят для любой одежды. Если наступят ранние морозы, балетки станут отличной офисной обувью и подойдут к строгим костюмам, добавила модный редактор.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Обувь — элемент одежды. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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