Пять тревожных сигналов, которые должны насторожить вас при выборе косметолога

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Многие люди, в том числе и мужчины, регулярно посещают косметолога, чтобы сохранить молодость и красоту своей кожи, а также решить проблемы с ней. Однако не все специалисты выполняют свою работу качественно.

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Существуют определённые признаки, которые могут указывать на то, что косметолог не является профессионалом. Врач-дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала о них корреспонденту "Спорт-Экспресс".

Первичная консультация, вызывающая негативное впечатление. Записаться на приём к хорошему специалисту может быть непросто из-за большой очереди. Перед тем как обратиться к косметологу, стоит узнать о нём у администратора или почитать отзывы. На консультации не стесняйтесь задавать вопросы. Если вас перебивают или не отвечают на ваши вопросы, это может быть признаком некорректного общения. Отсутствие у косметолога образования или необходимых документов. Косметолог должен иметь медицинское образование и подтверждающие документы. Если специалист не может подтвердить своё образование, это должно вызвать у вас настороженность. Слишком настойчивое навязывание услуг без обстоятельной консультации. Косметолог, который думает только о своей коммерческой выгоде, может агрессивно предлагать услуги без объяснения их необходимости. Если вам не отвечают на вопросы или пытаются продать услугу, это может быть признаком такого подхода. Игнорирование у пациенки осложнений. Косметолог, который игнорирует жалобы пациента и перекладывает ответственность на него, не является профессионалом. Хороший специалист проведёт повторный осмотр, проверит, соблюдаются ли рекомендации, и разберётся в ситуации. Нарушение санитарно-гигиенических норм и использование несертифицированных препаратов. Экономия на услугах косметолога может привести к воспалениям и инфекциям. Выбирайте проверенных специалистов и избегайте сомнительных кабинетов. Псевдоврачи часто используют подделки и некачественные материалы.

Помните, что скупой платит дважды. Экономия на услугах косметолога может обернуться серьёзными осложнениями и переплатой в несколько раз.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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