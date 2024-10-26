Макияж для осени: 3 образа, которые сделают вас неотразимой

3:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — это время года, когда природа одевается в яркие, теплые цвета, а мы, следуя ее примеру, меняем и свой образ. Макияж для осени должен быть нежным, но в то же время выразительным, подчеркивая красоту и индивидуальность. Предлагаем вам 3 модных образа, которые легко воплотить в жизнь и которые сделают вас неотразимой.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

1. Золотая осень

База. Начните с увлажняющего тонального крема и консилера, чтобы выровнять тон кожи и скрыть недостатки.

Начните с увлажняющего тонального крема и консилера, чтобы выровнять тон кожи и скрыть недостатки. Глаза. Главный акцент — золотистые тени. Выбирайте нюдовые, блестящие или сияющие оттенки, нанося их на все веко. Для более выразительного взгляда, добавьте немного коричневых теней в складку века.

Главный акцент — золотистые тени. Выбирайте нюдовые, блестящие или сияющие оттенки, нанося их на все веко. Для более выразительного взгляда, добавьте немного коричневых теней в складку века. Ресницы. Подчеркните глаза тушью для ресниц, отдавая предпочтение коричневым или темно-коричневым оттенкам.

Подчеркните глаза тушью для ресниц, отдавая предпочтение коричневым или темно-коричневым оттенкам. Губы. Выбирайте помаду или блеск в теплых оттенках: коралловый, кирпичный, терракотовый.

Выбирайте помаду или блеск в теплых оттенках: коралловый, кирпичный, терракотовый. Румяна. Добавьте на скулы немного персиковых или бронзовых румян, чтобы придать лицу свежий и сияющий вид.

2. Осенняя романтика

База. Используйте легкий тональный крем и консилер, чтобы создать естественный макияж.

Используйте легкий тональный крем и консилер, чтобы создать естественный макияж. Глаза. Добавьте теплоты взгляду с помощью мягких коричневых теней, растушевывая их по складке века. Нанесите сияющие тени на центр века, чтобы придать взгляду блеск.

Добавьте теплоты взгляду с помощью мягких коричневых теней, растушевывая их по складке века. Нанесите сияющие тени на центр века, чтобы придать взгляду блеск. Ресницы. Используйте тушь для ресниц коричневого или черного цвета.

Используйте тушь для ресниц коричневого или черного цвета. Губы. Сделайте акцент на губах, выбрав помаду в оттенках бордового, розового или винного.

Сделайте акцент на губах, выбрав помаду в оттенках бордового, розового или винного. Румяна. Для этого образа идеально подойдут розовые румяна, которые придадут лицу нежность и романтичность.

3. Сексуальный нюд

База. Используйте тональный крем и консилер, чтобы создать безупречный тон лица.

Используйте тональный крем и консилер, чтобы создать безупречный тон лица. Глаза. Нанесите на веки светло-коричневые тени, подчеркивая складку века, и добавьте немного черной подводки, подчеркивая линию роста ресниц.

Нанесите на веки светло-коричневые тени, подчеркивая складку века, и добавьте немного черной подводки, подчеркивая линию роста ресниц. Ресницы. Не забудьте о туши для ресниц, чтобы сделать взгляд более выразительным.

Не забудьте о туши для ресниц, чтобы сделать взгляд более выразительным. Губы. Выбирайте помаду в нейтральных оттенках: бежевый, нюдовый, светло-розовый.

Выбирайте помаду в нейтральных оттенках: бежевый, нюдовый, светло-розовый. Румяна. Добавьте на скулы румяна персикового или розового цвета.

Советы:

Не забывайте о подготовке кожи. Перед нанесением макияжа очистите и увлажните лицо, чтобы обеспечить его гладкость и сияние. Выбирайте стойкие продукты. Осенняя погода влажная и прохладная, поэтому отдавайте предпочтение водостойкой туши, помаде и теням.

Создайте свой уникальный осенний образ и наслаждайтесь красотой этого прекрасного времени года.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.



