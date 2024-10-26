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Макияж для осени: 3 образа, которые сделают вас неотразимой

3:05
Моя семья » Красота и стиль

Осень — это время года, когда природа одевается в яркие, теплые цвета, а мы, следуя ее примеру, меняем и свой образ. Макияж для осени должен быть нежным, но в то же время выразительным, подчеркивая красоту и индивидуальность. Предлагаем вам 3 модных образа, которые легко воплотить в жизнь и которые сделают вас неотразимой.

Макияж для осени: 3 образа, которые сделают вас неотразимой
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

1. Золотая осень

  • База. Начните с увлажняющего тонального крема и консилера, чтобы выровнять тон кожи и скрыть недостатки.
  • Глаза. Главный акцент — золотистые тени. Выбирайте нюдовые, блестящие или сияющие оттенки, нанося их на все веко. Для более выразительного взгляда, добавьте немного коричневых теней в складку века.
  • Ресницы. Подчеркните глаза тушью для ресниц, отдавая предпочтение коричневым или темно-коричневым оттенкам.
  • Губы. Выбирайте помаду или блеск в теплых оттенках: коралловый, кирпичный, терракотовый.
  • Румяна. Добавьте на скулы немного персиковых или бронзовых румян, чтобы придать лицу свежий и сияющий вид.

2. Осенняя романтика

  • База. Используйте легкий тональный крем и консилер, чтобы создать естественный макияж.
  • Глаза. Добавьте теплоты взгляду с помощью мягких коричневых теней, растушевывая их по складке века. Нанесите сияющие тени на центр века, чтобы придать взгляду блеск.
  • Ресницы. Используйте тушь для ресниц коричневого или черного цвета.
  • Губы. Сделайте акцент на губах, выбрав помаду в оттенках бордового, розового или винного.
  • Румяна. Для этого образа идеально подойдут розовые румяна, которые придадут лицу нежность и романтичность.

3. Сексуальный нюд

  • База. Используйте тональный крем и консилер, чтобы создать безупречный тон лица.
  • Глаза. Нанесите на веки светло-коричневые тени, подчеркивая складку века, и добавьте немного черной подводки, подчеркивая линию роста ресниц.
  • Ресницы. Не забудьте о туши для ресниц, чтобы сделать взгляд более выразительным.
  • Губы. Выбирайте помаду в нейтральных оттенках: бежевый, нюдовый, светло-розовый.
  • Румяна. Добавьте на скулы румяна персикового или розового цвета.

Советы:

  1. Не забывайте о подготовке кожи. Перед нанесением макияжа очистите и увлажните лицо, чтобы обеспечить его гладкость и сияние.
  2. Выбирайте стойкие продукты. Осенняя погода влажная и прохладная, поэтому отдавайте предпочтение водостойкой туши, помаде и теням.

Создайте свой уникальный осенний образ и наслаждайтесь красотой этого прекрасного времени года.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.
 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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