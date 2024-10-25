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Осенние тренды 2024: 5 вещей, которые вам нужно добавить в гардероб

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время для обновления гардероба и поиска новых стильных образов. В этом году дизайнеры предлагают нам смелые эксперименты с фактурами, цветами и силуэтами. Чтобы быть в тренде, стоит обратить внимание на следующие 5 ключевых элементов:.

Осенние тренды 2024: 5 вещей, которые вам нужно добавить в гардероб
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Бархат — королевский материал

Бархат возвращается в моду в своей роскошной, но немного брутальной ипостаси. Он будет украшать как вечерние платья и костюмы, так и повседневные вещи — брюки, юбки, блузы. Выбирайте насыщенные бордовые, изумрудные, синие оттенки, а также классический черный.

2. Клетка — вечная классика в новом прочтении

Клетка — не просто осенний must-have, она снова в тренде, но на этот раз в более крупных и контрастных вариантах. Ожидайте смелых комбинаций цветов — красного, зеленого, желтого и синего. Экспериментируйте с клетчатыми пиджаками, брюками, платьями и даже аксессуарами.

3. Джинсовый ретро-стиль

Джинсовая одежда никогда не выйдет из моды, но в этом сезоне она приобретает ретро-оттенок. Обратите внимание на вещи в стиле 90-х — широкие джинсы, рубашки с запахом, куртки оверсайз, а также на джинсовую одежду с потертостями и вышивкой.

4. Теплые оттенки: кленовый, оливковый, терракотовый

Осень — время земляных тонов. Сочетайте кленовый, оливковый, терракотовый, песочный и коричневый цвета в своей одежде, создавая стильные и гармоничные образы. Эти оттенки отлично смотрятся как в монохромных комплектах, так и в сочетании с другими цветами.

5. Мех и кожа: стиль и комфорт

Мягкие и тепло — две главные характеристики осенних образов. В этом году дизайнеры предлагают нам сочетание меха и кожи. Это могут быть меховые жилеты, куртки с меховыми вставками, кожаные штаны с меховой отделкой. Выбирайте натуральные материалы или их искусственную замену.

Сочетайте трендовые элементы с вещами из вашего гардероба, добавляйте аксессуары, используйте нестандартные комбинации цветов и фактур. Создавайте свои уникальные образы, которые отражают вашу индивидуальность и стиль.

Уточнения

Ба́рхат (вероятно от нем. barchent; англ. velvet, фр. velours) — изначально шёлковая ткань с тянутым или нарезным густым ворсом небольшой высоты, которую получают посредством особого переплетения нитей. 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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