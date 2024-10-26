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Вдохновение с подиумов: как носить главные тренды осени 2024

Моя семья » Красота и стиль

Осень 2024 — яркая и разнообразная, и подиумы уже подкинули нам массу идей для вдохновения. От романтических образов до дерзких экспериментов с цветом, новые тренды готовы добавить в наш гардероб нотки свежести и индивидуальности. Давайте разбираться, как носить главные тренды осени 2024 стильно и уверенно.

Вдохновение с подиумов: как носить главные тренды осени 2024
Фото: Freepik by marymarkevich, PDM

1. Возвращение в 90-е: гранж и спорт-шик

Осенью 2024 мы возвращаемся к культовому стилю 90-х, где гранж соседствует со спортивным шиком. Джинсовая куртка, клетчатые рубашки, мешковатые свитера и кожаные штаны — ключевые элементы образа, который можно дополнить спортивными кроссовками или ботинками на массивной платформе. Добавьте яркие аксессуары — цепочки, браслеты, шапки-бини — для акцента индивидуальности.

2. Романтика в стиле "викторианской эпохи"

Тонкие кружева, пышные юбки, корсеты и бархат — в осенней моде царит романтический дух викторианской эпохи. Сочетайте платья с корсетами и расклешенными юбками с объемными свитерами или кардиганами. Дополните образ шляпкой-федорой и ботинками на высоком каблуке или элегантными лодочками.

3. Цветовая палитра: смело и ярко

Осенью 2024 отбросьте скучную палитру. Модные дома предлагают смелые цветовые решения, от насыщенного синего и изумрудного до fiery orange и глубокого бордового. Сочетайте цвета в монохромных образах или играйте на контрастах. Не бойтесь экспериментировать с яркими аксессуарами, чтобы добавить изюминку в свой образ.

4. Новинки в аксессуарах

  • Шляпы. Федоры, шляпы-ковбойки, шляпы с широкими полями — осенний сезон богат на выбор головных уборов.
  • Сумки. Крупные сумки-тоут, mini bags, с декоративной цепочкой.
  • Обувь. Ботинки на платформе, лоферы, классические сапоги.

5. Сочетание текстур

Создайте многослойные образы, сочетая различные текстуры. Джинсовая куртка с бархатным платьем, шерстяной свитер с атласным пиджаком — такие контрасты добавят глубины и визуальной привлекательности вашему наряду.

Ключевые советы:

  • Экспериментируйте с пропорциями. Оверсайз сочетается с обтягивающими вещами, широкие штаны — с короткими топами.
  • Не бойтесь смешивать стили. Спортивные элементы с романтичными, классические с гранжем.
  • Учитывайте свой тип фигуры. Выбирайте одежду, которая подчеркивает ваши достоинства.

Осень 2024 — время для ярких экспериментов. Вдохновляйтесь подиумом, играйте с цветами и текстурами, и создайте свой собственный стиль.

Уточнения

Пиджа́к (от англ. pea-jacket) — часть костюма, верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами. Служит верхней частью классического мужского костюма.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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