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Холодная осень: идеи модных образов

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время перемен, когда природа одевается в тёплые оттенки, а мы с радостью в уютные осенние образы. Холодная осень особенно вдохновляет на создание стильных и комфортных луков, которые согреют и подчеркнут индивидуальность.

Холодная осень: идеи модных образов
Фото: freepik.com by prostooleh на Freepik, PDM

1. Тёплые цвета

Осень — время глубоких, насыщенных цветов, которые идеально подчеркнут красоту вашего гардероба.

  • Бордовый: отлично смотрится в сочетании с чёрным, серым, бежевым.
  • Изумрудный: яркий и элегантный, хорошо смотрится с коричневым, бежевым, тёмно-синим.
  • Горчичный: создает яркий и стильный образ, идеально комбинируется с синим, чёрным, бежевым.

2. Уютные материалы

Осень — это время, когда хочется окунуться в уют.

  • Трикотаж: свитера, кардиганы, платья из трикотажа добавят тепла и комфорта.
  • Джинсовая ткань: незаменимая основа для многих осенних образов.
  • Шерсть: платья, юбки, пальто из шерсти согреют вас в холодную погоду.

3. Аксессуары

Аксессуары — это то, что делает образ завершённым.

  • Шарфы: тёплые и уютные, могут быть как однотонными, так и с яркими принтами.
  • Шапки: от классических вязаных до стильных кепок.
  • Сумки: большие сумки-шопперы или мини-сумочки на цепочке — выбирайте то, что вам по душе.

4. Стили

  • Классический: бежевый тренч, чёрное платье, изящные туфли-лодочки.
  • Спорт-шик: джинсы, свитер, кеды, спортивная сумка.
  • Бохо-шик: платье в стиле бохо, кожаная куртка, яркий шарф.
  • Романтический: платье с кружевом, трикотажный кардиган, изящные туфли.

Не бойтесь создавать свои уникальные осенние образы, которые будут подчёркивать вашу индивидуальность и согревать в холодную погоду.

Уточнения

Шерсть собранный для переработки волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов и др.). 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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