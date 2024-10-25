Осенняя мода: 3 образа для университета

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — время перемен, вдохновения и, конечно же, обновления гардероба! Университетская жизнь полна динамики и требует удобных, стильных и, главное, практичных образов. В этой статье мы предлагаем три идеи для осенних образов, которые помогут тебе выглядеть модно и чувствовать себя уверенно на занятиях.

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

Образ 1: Уютный комфорт

Основа. Теплый свитер крупной вязки пастельных тонов, например, бежевого или светло-коричневого.

Дополнительные детали. Джинсы прямого кроя (синие, чёрные или серые), удобная пара кроссовок или ботинок на низком ходу, объёмная сумка-шоппер.

Акценты. Дополни образ стильной шляпой (беретом, трилби) или шарфом в тон свитеру.

Образ 2: Стиль и грация

Основа. Трендовая эко-шуба и платье миди с интересным принтом (например, клетка, цветочный).

Дополнительные детали. Плотные колготки в тон платью, ботфорты или ботильоны.

Акценты. Добавь элегантности с помощью клатча или маленькой сумки на цепочке.

Образ 3: Элегантная классика

Основа. Брючный костюм (чёрный, серый, тёмно-синий) с прямыми брюками и пиджаком в тон.

Дополнительные детали: Водолазка или блузка с длинным рукавом, ботинки на низком каблуке или ботильоны.

Акценты. Добавь шарма с помощью стильного шарфа или броши.

Советы по выбору одежды

Учитывай погоду . Осенняя погода может быть переменчивой, поэтому не забывай про тёплое пальто или куртку.

. Осенняя погода может быть переменчивой, поэтому не забывай про тёплое пальто или куртку. Выбирай удобную обувь. Обычно приходится много ходить по кампусу, поэтому удобство должно быть приоритетом.

Обычно приходится много ходить по кампусу, поэтому удобство должно быть приоритетом. Аксессуары — твой лучший друг. Используй шарфы, сумки, головные уборы и украшения, чтобы добавить образу завершённости.

Осень — время для экспериментов и новых идей. Найди свой стиль и наслаждайся яркими красками этого прекрасного времени года.

Уточнения

Ботфорты (фр. bottes fortes — букв. «сильные сапоги») — кавалерийские сапоги с длинными стоячими голенищами, имеющие наверху пришивные клапаны (раструбы), закрывающие колено.

