Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В РФ число выданных ипотек сократилось на 66% с начала года
Эти 15 мест на Земле выглядят как с другой планеты
Вкуснейшие тёплые салаты: идеи приготовления
Холодная осень: идеи модных образов
Хранение колёс: как не допустить ошибок и продлить срок службы шин
Инвестиции в стабильность: как заработать на голубых фишках
Почему ваш виноград может не пережить зиму: главные ошибки укрытия
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Этот трюк для путешественников изменит ваш отдых

Осенняя мода: 3 образа для университета

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время перемен, вдохновения и, конечно же, обновления гардероба! Университетская жизнь полна динамики и требует удобных, стильных и, главное, практичных образов. В этой статье мы предлагаем три идеи для осенних образов, которые помогут тебе выглядеть модно и чувствовать себя уверенно на занятиях.

Осенняя мода: 3 образа для университета
Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

Образ 1: Уютный комфорт

Основа. Теплый свитер крупной вязки пастельных тонов, например, бежевого или светло-коричневого.

Дополнительные детали. Джинсы прямого кроя (синие, чёрные или серые), удобная пара кроссовок или ботинок на низком ходу, объёмная сумка-шоппер.

Акценты. Дополни образ стильной шляпой (беретом, трилби) или шарфом в тон свитеру.

Образ 2: Стиль и грация

Основа. Трендовая эко-шуба и платье миди с интересным принтом (например, клетка, цветочный).

Дополнительные детали. Плотные колготки в тон платью, ботфорты или ботильоны.

Акценты. Добавь элегантности с помощью клатча или маленькой сумки на цепочке.

Образ 3: Элегантная классика

Основа. Брючный костюм (чёрный, серый, тёмно-синий) с прямыми брюками и пиджаком в тон.

Дополнительные детали: Водолазка или блузка с длинным рукавом, ботинки на низком каблуке или ботильоны.

Акценты. Добавь шарма с помощью стильного шарфа или броши.

Советы по выбору одежды

  • Учитывай погоду. Осенняя погода может быть переменчивой, поэтому не забывай про тёплое пальто или куртку.
  • Выбирай удобную обувь. Обычно приходится много ходить по кампусу, поэтому удобство должно быть приоритетом.
  • Аксессуары — твой лучший друг. Используй шарфы, сумки, головные уборы и украшения, чтобы добавить образу завершённости.

Осень — время для экспериментов и новых идей. Найди свой стиль и наслаждайся яркими красками этого прекрасного времени года.

Уточнения

Ботфорты (фр. bottes fortes — букв. «сильные сапоги») — кавалерийские сапоги с длинными стоячими голенищами, имеющие наверху пришивные клапаны (раструбы), закрывающие колено.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру?
Военные новости
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Аудио 
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто
Авто
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто Аудио 
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Красота и стиль
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину
Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева Дмитрий Плотников Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Последние материалы
Игорю Богомазову из Отпетых мошенников диагностировали обострение слизисто-гнойного бронхита
Фета: греческий сыр, который стоит добавить в меню
Теперь нарушителей будут стыдить: как изменится посадка в самолёты
"Вася-мясник" из Житомира. Установлена личность командира ВСУ, причастного к убийствам российских пленных
Осенняя мода: 3 образа для университета
Мировые автопродажи сократились на 3,6%: лидеры и аутсайдеры рынка
Вода может замёрзнуть при температуре выше нуля: как это возможно
Как с помощью банана и корицы улучшить состояние комнатных растений
Простые шаги к финансовой свободе: как научиться откладывать деньги
Копчёная рыба: как сохранить её свежесть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.