Осенняя мода: 3 образа для университета

Осень — время перемен, вдохновения и, конечно же, обновления гардероба! Университетская жизнь полна динамики и требует удобных, стильных и, главное, практичных образов. В этой статье мы предлагаем три идеи для осенних образов, которые помогут тебе выглядеть модно и чувствовать себя уверенно на занятиях.
Основа. Теплый свитер крупной вязки пастельных тонов, например, бежевого или светло-коричневого.
Дополнительные детали. Джинсы прямого кроя (синие, чёрные или серые), удобная пара кроссовок или ботинок на низком ходу, объёмная сумка-шоппер.
Акценты. Дополни образ стильной шляпой (беретом, трилби) или шарфом в тон свитеру.
Основа. Трендовая эко-шуба и платье миди с интересным принтом (например, клетка, цветочный).
Дополнительные детали. Плотные колготки в тон платью, ботфорты или ботильоны.
Акценты. Добавь элегантности с помощью клатча или маленькой сумки на цепочке.
Основа. Брючный костюм (чёрный, серый, тёмно-синий) с прямыми брюками и пиджаком в тон.
Дополнительные детали: Водолазка или блузка с длинным рукавом, ботинки на низком каблуке или ботильоны.
Акценты. Добавь шарма с помощью стильного шарфа или броши.
Осень — время для экспериментов и новых идей. Найди свой стиль и наслаждайся яркими красками этого прекрасного времени года.
Ботфорты (фр. bottes fortes — букв. «сильные сапоги») — кавалерийские сапоги с длинными стоячими голенищами, имеющие наверху пришивные клапаны (раструбы), закрывающие колено.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.