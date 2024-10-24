Маска для лица от постакне: возьмите 2 простых ингредиента

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Известно, что витамин Е укрепляет вашу иммунную систему. При пероральном приеме он очищает организм, что в конечном итоге приводит к более чистой коже. Столь же полезно использовать его и наружно.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Витамин Е и авокадо вместе являются идеальной комбинацией для лечения шрамов от угревой сыпи. Эта домашняя маска для лица может уменьшить появление даже самых стойких шрамов от угревой сыпи.

Для приготовления такой маски вам понадобится половина авокадо и одна чайная ложка масла витамина Е

Этапы приготовления

Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку. Разомните авокадо в миске и добавьте масло с витамином Е. Хорошо перемешайте Нанесите маску на лицо и оставьте на двадцать минут Сначала смойте маску теплой водой, а затем сбрызните лицо холодной водой, чтобы закрыть поры.

Чтобы увидеть результаты, используйте эту маску два раза в неделю.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.



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