Маска для лица от постакне: возьмите 2 простых ингредиента

Известно, что витамин Е укрепляет вашу иммунную систему. При пероральном приеме он очищает организм, что в конечном итоге приводит к более чистой коже. Столь же полезно использовать его и наружно.
Витамин Е и авокадо вместе являются идеальной комбинацией для лечения шрамов от угревой сыпи. Эта домашняя маска для лица может уменьшить появление даже самых стойких шрамов от угревой сыпи.
Для приготовления такой маски вам понадобится половина авокадо и одна чайная ложка масла витамина Е
Чтобы увидеть результаты, используйте эту маску два раза в неделю.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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