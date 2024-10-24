Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польша готовится к высылке российских дипломатов
Жена шефа Ивлева призналась, что собирается получить образование: моя мечта
Почему готовить пельмени — лучший способ провести выходной с семьёй
Самые опасные болезни винограда. Профилактика и борьба
Придётся вмешаться: производителей сливочного масла заподозрили в сговоре с целью наживы
Стас Ярушин присутствовал на родах жены: не страшно
Лерчек призналась, что влюбилась в рэпера Natan: я хотела пойти к его жене
Врач назвала сыры, от которых лучше отказаться пожилым людям
Оксана Самойлова раскрыла стоимость свитера люксового бренда для козы

Маска для лица от постакне: возьмите 2 простых ингредиента

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Известно, что витамин Е укрепляет вашу иммунную систему. При пероральном приеме он очищает организм, что в конечном итоге приводит к более чистой коже. Столь же полезно использовать его и наружно.

Маска для лица от постакне: возьмите 2 простых ингредиента
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Витамин Е и авокадо вместе являются идеальной комбинацией для лечения шрамов от угревой сыпи. Эта домашняя маска для лица может уменьшить появление даже самых стойких шрамов от угревой сыпи.

Для приготовления такой маски вам понадобится половина авокадо и одна чайная ложка масла витамина Е

Этапы приготовления

  1. Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку.
  2. Разомните авокадо в миске и добавьте масло с витамином Е.
  3. Хорошо перемешайте
  4. Нанесите маску на лицо и оставьте на двадцать минут
  5. Сначала смойте маску теплой водой, а затем сбрызните лицо холодной водой, чтобы закрыть поры.

Чтобы увидеть результаты, используйте эту маску два раза в неделю.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Оксана Самойлова раскрыла стоимость свитера люксового бренда для козы
Как разнообразить свои тренировки: идеи и советы
Эксперт рассказал, кому не стоит есть инжир
Картины Галкина* и Пугачёвой из деревни Грязь оказались подделкой
Какие города и страны признаны самыми безопасными в 2025 году: данные исследования
Как банки заставляют платить за ненужные услуги при автокредите
В Турции из-за угрозы теракта введён "оранжевый" уровень опасности в аэропортах
Встреча двух альянсов: эксперт Сивков описал сценарий третьей мировой
Клубника в саду: как укрепить кусты перед зимой
Маска для лица от постакне: возьмите 2 простых ингредиента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.