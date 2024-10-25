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Мода 1970-х. VS 2024: осень под разными знаками

3:02
Моя семья » Красота и стиль

Мода, как известно, циклична. Тренды прошлого возвращаются, но в новом прочтении, под влиянием текущих событий и настроений общества. Давайте сравним моду осени 1970-х с модой осени 2024 года и выявим ключевые различия.

Мода 1970-х. VS 2024: осень под разными знаками
Фото: Freepik is licensed under Public domain

1970-е: время свободомыслия и самовыражения

Осень 1970-х пропитана духом свободомыслия и бунтарства. После сексуальной революции и борьбы за гражданские права общество жаждало самовыражения.

Ключевые черты:

  • Джинсовая одежда. Джинсы-клеш, куртки, комбинезоны — главные герои 70-х.
  • Бохо-стиль. Легкие ткани, этнические мотивы, бахрома, пёстрые цвета.
  • Платформа. Удобные и стильные платформенные туфли и босоножки набирали популярность.
  • Цвет. Яркие, контрастные цвета, особенно оранжевый, жёлтый, фиолетовый.
  • Аксессуары. Металлические цепочки, бижутерия ручной работы, шляпы с широкими полями.

2024: Современная интерпретация и комфорт

Осень 2024 года — это время, когда комфорт и индивидуальность играют главную роль. Мода переосмысливает классику и смешивает стили, предлагая разнообразные варианты для самовыражения.

Ключевые черты:

  • Удобство. Комфортная одежда, спортивный стиль, трикотажные изделия, широкие брюки.
  • Экологичность. Устойчивые материалы, переработка, минимализм.
  • Многослойность. Сочетание фактур, длины, цветов — яркий тренд сезона.
  • Яркие цвета. В палитре преобладают насыщенные оттенки, от глубокого синего до бордового.
  • Аксессуары. Функциональные сумки, стильные шляпы, яркие украшения.

Сравнение двух отрезков модной индустрии:

Свобода VS Комфорт: В 70-х важна была свобода самовыражения, сегодня — удобство и функциональность.

Яркость VS Многослойность: Осень 1970-х пестрила яркими цветами, сегодня акцент на сочетании фактур и цветовых переходах.

Бохо VS Эко: Бохо-стиль 70-х отражал любовь к этно-мотивам, в 2024 году актуальны экологичные материалы и устойчивый образ жизни.

Мода 1970-х отражала бунтарство и свободу духа, а мода 2024 года — комфорт, индивидуальность и социальную ответственность. Оба периода предлагают свои особые пути самовыражения через одежду. В конце концов, мода — это отражение времени, в котором мы живем.

Уточнения

Бижуте́рия — украшения, в отличие от ювелирных изделий, сделанные из недорогих материалов, разновидность декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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