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Как сделать увлажняющий кокосовый скраб для тела: простой рецепт для сияющей кожи

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Скраб для тела — это отличное средство для ухода за кожей, которое помогает удалить омертвевшие клетки, улучшает кровообращение и делает кожу более гладкой и сияющей. Одним из самых популярных и эффективных ингредиентов для создания домашних скрабов является кокосовое масло. Оно не только питает и увлажняет кожу, но и обладает антимикробными свойствами. Рассмотрим, как сделать и использовать скраб на основе кокосового масла.

Как сделать увлажняющий кокосовый скраб для тела: простой рецепт для сияющей кожи
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM

Для приготовления скраба понадобятся

  • ½ чашки кокосового масла (расплавленного)
  • 1 чашка сахарного песка (или морской соли)
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)
  • Несколько капель эфирного масла (по вашему выбору, например, лаванды или мяты)

Способ приготовление

  1. В небольшой миске смешайте расплавленное кокосовое масло и сахар или морскую соль.
  2. Добавьте ванильный экстракт и эфирное масло, если используете.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  4. Перелейте скраб в баночку с герметичной крышкой для хранения.

Как использовать скраб

Примите теплый душ или ванну, чтобы открыть поры кожи. Это поможет скрабу лучше впитаться. Нанесите небольшое количество скраба на влажную кожу, массируя круговыми движениями. Обратите внимание на участки с особенно сухой или грубой кожей, такие как локти и колени. После массажа оставьте скраб на коже на 5-10 минут, чтобы кокосовое масло успело впитаться. Затем смойте теплой водой. После использования скраба нанесите увлажняющий крем или лосьон для тела.

Скраб на основе кокосового масла — это простое и эффективное средство для ухода за кожей. Попробуйте этот рецепт, и вы обязательно оцените его полезные свойства!

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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