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Как быстро восстановиться после вечеринки: советы косметолога

1:30
Моя семья » Красота и стиль

После бурной вечеринки наутро часто возникают отёки, головная боль, круги под глазами и чувство жажды. Чтобы быстро восстановить бодрость и выглядеть свежо, косметолог Ирина Созинова поделилась простыми, но эффективными способами. Первое, что нужно сделать, — это гидратация: начните утро со стакана воды с лимоном и щепоткой соли для восстановления электролитов. Избегайте кофе на голодный желудок, чтобы не усилить обезвоживание. Контрастный душ поможет улучшить кровообращение и уменьшить отёки.

Как быстро восстановиться после вечеринки: советы косметолога
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Увлажнение кожи также должно стать приоритетом. После душа используйте увлажняющую маску или патчи с гиалуроновой кислотой и пантенолом. Для снятия отеков и придания коже тонуса можно сделать массаж лица по линиям лимфооттока, используя роллер или холодные предметы, такие как лёд или ложка. Если времени мало, лёгкий макияж с увлажняющим тональным кремом и консилером поможет скрыть следы усталости.

Завтрак, богатый белками и витаминами, поможет восстановить силы: омлет с зеленью, авокадо и фруктами, богатыми витамином С, укрепит иммунитет и уменьшит воспаление. Зеленый чай или напитки с антиоксидантами, такие как соки и смузи с ягодами, помогут организму быстрее очиститься и восстановить энергию.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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