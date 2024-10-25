Как быстро восстановиться после вечеринки: советы косметолога

После бурной вечеринки наутро часто возникают отёки, головная боль, круги под глазами и чувство жажды. Чтобы быстро восстановить бодрость и выглядеть свежо, косметолог Ирина Созинова поделилась простыми, но эффективными способами. Первое, что нужно сделать, — это гидратация: начните утро со стакана воды с лимоном и щепоткой соли для восстановления электролитов. Избегайте кофе на голодный желудок, чтобы не усилить обезвоживание. Контрастный душ поможет улучшить кровообращение и уменьшить отёки.
Увлажнение кожи также должно стать приоритетом. После душа используйте увлажняющую маску или патчи с гиалуроновой кислотой и пантенолом. Для снятия отеков и придания коже тонуса можно сделать массаж лица по линиям лимфооттока, используя роллер или холодные предметы, такие как лёд или ложка. Если времени мало, лёгкий макияж с увлажняющим тональным кремом и консилером поможет скрыть следы усталости.
Завтрак, богатый белками и витаминами, поможет восстановить силы: омлет с зеленью, авокадо и фруктами, богатыми витамином С, укрепит иммунитет и уменьшит воспаление. Зеленый чай или напитки с антиоксидантами, такие как соки и смузи с ягодами, помогут организму быстрее очиститься и восстановить энергию.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.