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Как многослойность в одежде помогает скрыть возрастные изменения

Моя семья » Красота и стиль

Мода для женщин зрелого возраста больше не ограничивается стандартными правилами. Сегодня важно выбирать одежду, которая подчеркивает достоинства и нивелирует недостатки, не стараясь выглядеть моложе, чем вы есть. Прежде всего, стоит избегать одежды неправильного размера: oversize может сделать фигуру тяжелее, а слишком маленькие вещи подчеркивают попытки скрыть возраст. Лучший вариант — многослойные комбинации, которые создают стильный и сбалансированный образ. К примеру, широкие брюки, футболка и легкая рубашка или жакет — это простой и универсальный наряд, подходящий для любой ситуации.

Как многослойность в одежде помогает скрыть возрастные изменения
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Еще один секрет элегантности — простые, гладкие ткани. Они выглядят дорого и не подчеркивают мелкие морщинки, в отличие от плиссированных и винтажных фактур. Цвета тоже играют значимую роль: темные и яркие оттенки могут сделать образ тяжелым, тогда как пастельные и светлые тона освежают и добавляют коже здоровый румянец. Эти акценты можно применять в аксессуарах или обуви.

Длина одежды также имеет значение. Юбки и платья миди — идеальный выбор, позволяющий скрыть несовершенства и выглядеть элегантно. А для зоны декольте и шеи подойдут водолазки и свитера с высоким горлом, которые замаскируют возрастные изменения, добавив образу утонченности. Главное — не бояться использовать украшения, которые добавят изысканности и завершат стильный образ.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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