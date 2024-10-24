Элегантность и стиль: что выбрать женщинам 45+ для безупречного образа

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода больше не диктует строгих правил, и возраст уже не является ограничением для стиля. Сегодня элегантные женщины 45+ могут смело самовыражаться через одежду, выбирая те тренды, которые подчеркивают их достоинства и статус. Стилист и создатель бренда Юлия Тарновецкая советует зрелым дамам делать ставку на элегантность и чувство стиля, не гоняясь за каждым модным веянием, а выбирая то, что действительно подходит.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Костюмы office core остаются актуальными. Для женщин, добившихся карьерных успехов, полуприталенные жакеты с подчеркнутой талией станут идеальным выбором, подчеркивающим статус и женственность. Это тренд сезона, представленный в коллекциях многих дизайнеров. Брючные или юбочные костюмы можно выбирать по своему вкусу, но главное — сохранить стиль и элегантность.

Прямые джинсы — ещё один ключевой элемент гардероба. Стилист советует сочетать их с голубой рубашкой, которая символизирует спокойную роскошь и женственность. Такой образ подходит для любого возраста и всегда выглядит стильно. Юбка-макси — универсальный вариант для повседневных осенних выходов. А-силуэт создаёт эффект стройности, подчеркивает женственность и подходит для любого случая. Юбки из шерсти, трикотажа и даже эко-кожи отлично смотрятся с кардиганами, водолазками и джемперами.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.