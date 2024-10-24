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Как выбрать идеальный аромат: советы экспертов парфюмерии

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Выбор подходящего аромата — задача, которая требует внимания и терпения, ведь духи — это важный аксессуар, создающий ваше впечатление. Чтобы найти "свой" аромат, необходимо разобраться в семействе и нотах парфюма. Ароматы делятся на группы: цветочные, восточные, древесные и свежие, и каждая композиция состоит из верхних, средних и базовых нот. Верхние ноты чувствуются сразу, но держатся всего 5-15 минут, сердечные — от получаса до часа, а базовые остаются на протяжении всего дня. Понять и запомнить ноты можно только через регулярную практику.

Как выбрать идеальный аромат: советы экспертов парфюмерии
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0

Важно также учитывать концентрацию аромата. Например, духи (парфюм) обладают наибольшей концентрацией и служат весь день, а eau de parfum держится около 6-7 часов. Туалетная вода менее насыщенна, её нужно обновлять 2 раза в день, а одеколон имеет самую низкую концентрацию и держится около 2-3 часов.

Многие полагаются на кофейные зерна, чтобы "очистить" обоняние между ароматами, но это не всегда эффективно. Как объясняет парфюмер Марсель Гулов, кофе добавляет лишь новый запах, не способствуя "перезагрузке" рецепторов. Он рекомендует пробовать не более 3-5 ароматов за раз и делать паузы, чтобы нос успел отдохнуть. При тестировании лучше всего использовать блоттеры, но для окончательной оценки стоит попробовать аромат на коже, так как он может раскрыться по-другому.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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