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Парфюмерная или туалетная вода: что выбрать и когда использовать

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Выбор между парфюмерной и туалетной водой зависит от их концентрации, стойкости и применения. Парфюмерная вода (Eau de Parfum, EdP) содержит 15-20% ароматических веществ, что делает её насыщенной и стойкой: она держится до 8-10 часов и раскрывается постепенно. Это идеальный выбор для вечерних мероприятий и холодного времени года. Туалетная вода (Eau de Toilette, EdT) имеет концентрацию 5-15%, поэтому её аромат легче и более воздушный, держится около 3-5 часов. Она прекрасно подходит для дневного использования и летних месяцев благодаря своей легкости.

Парфюмерная или туалетная вода: что выбрать и когда использовать
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0

Цена на парфюмерную воду выше из-за более высокой концентрации ароматических компонентов, тогда как туалетная вода дешевле, что делает её отличным вариантом для знакомства с новыми ароматами. Эксперт Наталья Насонова советует выбирать ароматы исходя из обстановки и времени суток: парфюмерную воду лучше использовать в холодное время года и на вечерних мероприятиях, а туалетную — летом и в офисе.

Чтобы правильно наносить парфюм, нужно использовать точки пульса — за ушами, на запястьях и в сгибах локтей. Ароматы лучше распылять на кожу, так как на одежде они могут изменяться, за исключением натуральных тканей, если вы хотите продлить шлейф. Хранить духи следует в прохладном и темном месте, чтобы сохранить их свойства, избегая прямого света и тепла, которые могут повредить композицию.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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