Модные тренды осени-2024: бордовый цвет, деним и эко-кожа

Осень — время обновить гардероб стильными трендами, которые советует стилист и владелица бренда Юлия Тарновецкая. В этом сезоне главный хит — бордовый цвет, который символизирует силу и роскошь. Стилисты предлагают не бояться экспериментировать с этим насыщенным оттенком: будь то пальто, костюм или аксессуары. В офисной моде доминируют строгие костюмы-тройки и жакеты с подчеркнутой линией талии, что добавляет женственности и уверенности. Деним также на пике популярности: тренчи, платья и сапоги из джинсовой ткани создадут стильный total look.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0

Эко-кожа остается актуальной благодаря моде на устойчивое потребление. Вещи из неё, такие как тренчи, косухи и брюки, выглядят стильно и сидят идеально. Особенно модно сочетать эко-кожу с объемными свитерами, которые добавляют уют и расслабленность. Теплые джемперы крупной вязки, свитера в стиле гранж и модели "под горлышко" — мастхэв этой осени. А к зиме стоит подготовиться заранее, выбрав искусственные шубы, которые станут фаворитом сезона. Юлия рекомендует мешковатые короткие модели или шубы макси длины, которые подчеркнут фигуру и добавят изысканности.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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