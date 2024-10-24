Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минздрав: правительство готовит отзыв на проект о запрете продажи сигарет
Танкер с российской нефтью прошёл через Ла-Манш вопреки угрозам Великобритании
Мандарины — секрет стройной фигуры и хорошего настроения
Как осенняя перекопка спасает от проволочника
Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию в ноябре
Книжный рейтинг: москвичи стали чаще читать классическую литературу
Российские автозаводы обязаны вернуть системы безопасности: постановление Минпромторга
В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода
Путин: те, кто хочет поражения России, не знают историю

Модные тренды осени-2024: бордовый цвет, деним и эко-кожа

Моя семья » Красота и стиль

Осень — время обновить гардероб стильными трендами, которые советует стилист и владелица бренда Юлия Тарновецкая. В этом сезоне главный хит — бордовый цвет, который символизирует силу и роскошь. Стилисты предлагают не бояться экспериментировать с этим насыщенным оттенком: будь то пальто, костюм или аксессуары. В офисной моде доминируют строгие костюмы-тройки и жакеты с подчеркнутой линией талии, что добавляет женственности и уверенности. Деним также на пике популярности: тренчи, платья и сапоги из джинсовой ткани создадут стильный total look.

Модные тренды осени-2024: бордовый цвет, деним и эко-кожа
Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0

Эко-кожа остается актуальной благодаря моде на устойчивое потребление. Вещи из неё, такие как тренчи, косухи и брюки, выглядят стильно и сидят идеально. Особенно модно сочетать эко-кожу с объемными свитерами, которые добавляют уют и расслабленность. Теплые джемперы крупной вязки, свитера в стиле гранж и модели "под горлышко" — мастхэв этой осени. А к зиме стоит подготовиться заранее, выбрав искусственные шубы, которые станут фаворитом сезона. Юлия рекомендует мешковатые короткие модели или шубы макси длины, которые подчеркнут фигуру и добавят изысканности.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Лампочка, колесо и кукиш: выучите эти 8 жестов, чтобы понимать других водителей на дороге
Авто
Лампочка, колесо и кукиш: выучите эти 8 жестов, чтобы понимать других водителей на дороге Аудио 
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент
Еда и рецепты
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент Аудио 
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Красота и стиль
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Мандарины — секрет стройной фигуры и хорошего настроения
Как осенняя перекопка спасает от проволочника
Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию в ноябре
Книжный рейтинг: москвичи стали чаще читать классическую литературу
Российские автозаводы обязаны вернуть системы безопасности: постановление Минпромторга
В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода
Путин: те, кто хочет поражения России, не знают историю
Тимощук: Соболев станет ключевым игроком в атаке Зенита
Земле грозит удар солнечного вещества после мощной вспышки
Модные тренды осени-2024: бордовый цвет, деним и эко-кожа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.