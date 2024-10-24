Как старая косметика может навредить вашей коже: советы визажиста

Использование просроченной или испортившейся косметики может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая аллергические реакции и инфекции. Визажист Анастасия Моисеева рассказала, как определить, что косметические средства пора заменить.

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Тушь для ресниц имеет самый короткий срок хранения — до полугода. Если даже спустя 4-5 месяцев тушь кажется свежей, важно обратить внимание на её запах и ощущения при использовании. Признаком того, что продукт испортился, может быть зуд или раздражение. Помада хранится около двух лет, особенно матовые и сухие варианты. Её испорченное состояние можно определить по изменению текстуры и реакции губ. Однако блески для губ из-за жидкой структуры и аппликатора требуют замены через 4 месяца, так как на них активно размножаются бактерии.

Тональный крем может испортиться, но заметить это не всегда легко, особенно если упаковка непрозрачная. Продукт расслаивается, а масло отделяется от основы, делая нанесение сложным. Пудра служит дольше — до 2 лет, но её также стоит заменить, если она начинает плохо набираться на кисть. Средства для макияжа глаз, такие как карандаш и подводка, требуют особого внимания. Даже если они выглядят нормально, их рекомендуется менять каждые четыре месяца, чтобы избежать риска конъюнктивита.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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