Простые упражнения для красивой осанки от фитнес-эксперта

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Длительное сидение за столом часто приводит к ухудшению осанки, и простые упражнения для укрепления мышц не всегда помогают выпрямить спину. Фитнес-тренер Дарья Шулина предложила комплекс упражнений, которые помогут улучшить осанку и укрепить мышцы корпуса. Первое упражнение — "Рыбка": нужно лечь на живот, вытянуть ноги и, не отрывая их от пола, приподнять верхнюю часть тела с руками на затылке. Это укрепляет мышцы спины и улучшает осанку.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Упражнение "На балансе" требует, чтобы вы стояли на четвереньках, подтягивая живот и выпрямляя спину. Балансируя, поднимайте противоположные руку и ногу, держа их ровно. Такое упражнение помогает развить координацию и укрепить мышцы корпуса. Активная планка — важный элемент комплекса: держите пресс напряженным, сгибайте руки по очереди, возвращаясь в исходное положение. Это эффективно для укрепления мышц спины и пресса. Наконец, скручивания с поднятием верхней части тела помогают проработать мышцы пресса и улучшить тонус. Регулярное выполнение этих упражнений помогает выпрямить спину и улучшить осанку в любом возрасте.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.



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