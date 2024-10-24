Косметолог рассказала о новейшей процедуре омоложения, которая помогает сохранить кожу упругой

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Экзосомальная терапия — инновационный метод сохранения молодости кожи, который обеспечивает мгновенный и долгосрочный эффект. Эта процедура улучшает качество кожи, разглаживает морщины, повышает эластичность и упругость, а также возвращает естественное сияние. Косметолог, врач-дерматовенеролог OMNY Beauty Clinic Диана Кусраева рассказала, что представляет из себя эта процедура.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Во время процедуры у пациента берут кровь из вены, затем её центрифугируют для получения обогащённой тромбоцитами плазмы. После обработки по технологии Swiss cells technology (воздействие определённого спектра света и температуры) из тромбоцитов выделяются экзосомы, которые вводят в проблемные зоны лица или тела, пишет Газета.Ru.

Экзосомы, полученные из разных источников (плацента, подкожно-жировая клетчатка, волосяной фолликул), считаются наиболее эффективными, так как они созданы из собственных клеток пациента. Эти микрочастицы обладают мощными антивозрастными, противовоспалительными и регенерирующими свойствами, что способствует быстрому заживлению ран и предотвращает образование рубцов после пластических операций.

Экзосомальная терапия успешно применяется для коррекции выпадения волос и лечения кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, себорейный дерматит, розацеа и акне. Этот метод подходит как женщинам, так и мужчинам.

Уточнения

Омоложение лица — это косметическая процедура (или серия косметических процедур), целью которой является восстановление молодости лица.



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