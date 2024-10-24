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Уход за кутикулой: какие масла помогут сохранить красоту и здоровье ногтей?

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Правильный уход за кутикулой не только улучшает внешний вид ногтей, но и предотвращает такие проблемы, как сухость, трещины и воспаления. Одним из самых эффективных способов поддержания здоровья кутикулы является использование натуральных масел. Они питают, увлажняют и защищают кожу вокруг ногтей, способствуя её восстановлению и предотвращая повреждения. Давайте разберемся, какие масла можно использовать для ухода за кутикулой и как они действуют.

Уход за кутикулой: какие масла помогут сохранить красоту и здоровье ногтей?
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Оливковое масло

Одним из самых популярных и доступных средств является оливковое масло. Оно богато антиоксидантами и витамином Е, что помогает смягчать и увлажнять кутикулу. Регулярное использование оливкового масла способствует восстановлению кожи вокруг ногтей, делая её мягкой и ухоженной.

Кокосовое масло

Кокосовое масло также является отличным выбором для ухода за кутикулой. Благодаря своим антибактериальным и противогрибковым свойствам, оно не только питает, но и защищает от инфекций. Наносите кокосовое масло на кутикулу ежедневно для предотвращения её пересыхания.

Масло жожоба

Масло жожоба содержит витамины и минералы, которые укрепляют ногти и увлажняют кутикулу. Оно быстро впитывается, не оставляя жирной пленки, и подходит для ежедневного ухода. Масло жожоба также способствует заживлению трещин и повреждений.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева идеально подходит для борьбы с воспалениями и инфекциями вокруг кутикулы. Оно обладает сильными антисептическими свойствами и помогает предотвратить грибковые заболевания. Используйте его в сочетании с увлажняющими маслами для комплексного ухода.

Регулярное использование масел для кутикулы помогает сохранить её здоровье, а также улучшить внешний вид ногтей, делая их более крепкими и гладкими.

Уточнения

Надногтевая пластинка (эпонихий, ногтевая кожица) у человека — эпителиальная плёнка на краю ногтевого валика, который окружает ногтевую пластинку в нижней части ногтя, в районе ногтевой луночки.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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