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Психолог Бурова рассказала, кто виноват в том, что мужчина изменяет женщине

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Согласно статистическим данным, полученным от Всероссийского центра изучения общественного мнения, мужчины чаще, чем женщины, считают измену допустимой (так считают 48% мужчин и 38% женщин).

Психолог Бурова рассказала, кто виноват в том, что мужчина изменяет женщине
Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

Психолог Адиля Бурова поделилась своими мыслями о том, как распознать измену партнёра.

По её мнению, в любых отношениях есть предпосылки к неверности. Если между партнёрами существует контакт и возможность общаться без притворства, то им не нужны сторонние отношения. Пара должна исследовать свои отношения и изучить тип привязанности. Если он избегающий, то постоянное общение с партнёром может вызвать раздражение и привести к конфликтам.

Бурова подчеркнула в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня", что ответственность за измену в паре лежит на обоих партнёрах в равной степени.

"Любовница не появится без согласия жены. Когда в отношениях не хватает энергии, появляется любовница или любовник. В такой ситуации лучше обратиться к психологу и разобраться в ситуации. Если муж изменяет, нет смысла разводиться, есть смысл разобраться со своими чувствами: "Что происходит внутри меня и почему появилась любовница?", — сказала Бурова.

Существует множество признаков, по которым можно заподозрить измену мужчины. Это может быть изменение внешности, ложь, частые командировки, смена гастрономических предпочтений, появление новых слов в лексиконе, ласковые обращения к жене, изменения в сексуальной жизни, подарки без повода, недовольство супругой и специфические подарки.

Важно помнить, что ответственность за измену лежит на обоих партнёрах. Если вы заметили какие-то из этих признаков, не стоит сразу делать выводы. Лучше обсудить свои чувства и попытаться разобраться в ситуации.

Уточнения

Супружеская измена (прелюбодеяние, адюльтер) — добровольный половой акт между лицом, состоящим в браке, и лицом, не являющимся его или её супругой или супругом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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