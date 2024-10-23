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Стоит ли делать татуаж бровей: 4 минуса этой процедуры

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Кожная инфекция

Если у вас чувствительная кожа, которая становится раздражительной, то сделать татуаж бровей может быть не такой уж хорошей идеей. Это связано с тем, что когда вы закончите татуаж бровей, вы можете получить инфекцию в пораженной области. В конечном итоге на татуированной области может образоваться постоянный шрам.

Стоит ли делать татуаж бровей: 4 минуса этой процедуры
Фото: Фото из личного архива Дианы Сперанской

Это чрезвычайно болезненно

Как говорится, все хорошее не дается легко, то же самое касается и татуированных бровей. Любой, кто когда-либо делал татуировки на любой части своего тела, лучше всего знает, что это самый болезненный опыт. Область вокруг глаза настолько нежная, что татуаж может быть очень болезненным. Можно использовать обезболивающие кремы для татуировок. 

Изменение предпочтений 

Татуаж брови — это постоянное состояние. Из-за изменений в образе жизни и того, что все происходит так быстро, вы можете обнаружить, что выбранный вами стиль может устареть в течение короткого периода времени. Это может в конечном итоге разочаровать вас.

Это дорого

Нанесение татуажа — непростая работа. Следовательно, для этого нужно быть профессионалом. Это означает, что вам придется расстаться с внушительной суммой денежных средств. Мастера также инвестируют в лучшие тату-машины, чтобы дать вам наилучшие результаты.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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