Почему детям лучше не делать маникюр с гель-лаком: советы эксперта

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр с гелевым покрытием стал популярным даже среди юных девушек, но нейл-мастер с 6-летним стажем София Филимонова советует подходить к этому с осторожностью. Детские ногти, хоть и похожи по структуре на взрослые, всё же более мягкие и содержат больше влаги, что делает их уязвимыми к повреждениям. При обработке детских ногтей важно избегать аппаратного маникюра и использовать только мягкие пилочки, чтобы не травмировать нежную кутикулу. Если всё же требуется удалить кутикулу, это нужно делать с особой осторожностью, чтобы не вызвать воспаление.

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Основная проблема использования гель-лака для детей — это сложность его снятия, которое требует применения жестких химических средств или аппаратного шлифования, что может повредить ногтевую пластину. София рекомендует полностью отказаться от использования гель-лака до 15 лет.

Кроме механических повреждений, существует риск химического воздействия и аллергии, поскольку активные компоненты геля могут быть агрессивны для детской кожи. Если после нанесения гель-лака появляются признаки аллергии (покраснение, отек), необходимо сразу снять покрытие и принять антигистаминный препарат.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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