Как ювелирные украшения делают осенний образ ярче и стильнее

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью 2024 года ювелирные украшения помогают сделать образ ярче и интереснее, даже если остальной гардероб состоит из тёмных и нейтральных оттенков. Стилист с 19-летним стажем Маша Ведерникова делится главными трендами, отмечая, что этой осенью максимализм в моде: крупные серебряные изделия, ожерелья-шармы, каффы и смешение металлов задают тон сезону.

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, CC0

Если в прошлом году в моде была спокойная роскошь с золотом, то сейчас в тренде массивное и выразительное серебро. Серьги, браслеты и ожерелья из этого металла можно носить вместе, создавая смелые и броские образы.

Ожерелья-шармы вернулись на подиумы в полной мере. Вместо минималистичных украшений с одним-двумя шармами актуальны модели с множеством крупных и разнообразных подвесок. В этот тренд также входят брелоки для сумок и обуви.

Дополнить осенний образ помогут каффы — особенно если носить их с прической, открывающей уши. Золотые, серебряные или инкрустированные камнями, каффы делают образ более выразительным.

Ещё одна тенденция — смешение металлов, которое позволяет создавать уникальные сочетания и экспериментировать с разными материалами, ломая традиционные правила стиля.

Уточнения

Украше́ние Украшенье (от красота, красивый, красить; ст.-слав. краса; норм. hros — cлава) — бытовой, разговорный аналог научного термина декор.



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