Юбки для осени: топ моделей от трикотажа до атласа

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Составить осенний гардероб без юбок — задача непростая, ведь этот элемент одежды добавляет женственности и элегантности даже в холодный сезон. Стилист Светлана Яковлева рассказала о самых актуальных трендах юбок этой осени. Трикотажные юбки, которые плотно облегают фигуру, прекрасно подходят для повседневных образов. Они не только подчеркивают формы, но и согревают, поэтому их можно носить даже в холодные дни, сочетая с правильной верхней одеждой. Светлана советует обращать внимание на качество швов, чтобы избежать видимых дефектов на трикотаже.

Фото: flickr.com by Bramblewood Fashion, CC BY 2.0

Кожаные юбки до колена и ниже тоже в тренде. Если весной популярными были светло-коричневые и горчичные оттенки, то осенью лучше выбрать черные или шоколадные модели. Стилист рекомендует дополнять их широким поясом в тон, чтобы подчеркнуть талию, и быть осторожными с кожаными косухами, чтобы не перегрузить образ.

Атласные юбки остались с нами с летних месяцев. Они идеально подходят для создания нежного вечернего образа, а для дневных луков лучше выбирать светлые оттенки и сочетать с объемными свитерами. Более смелые модницы могут выбрать анималистичные принты. Полупрозрачные юбки тоже заслуживают внимания: Светлана советует использовать модели с подкладкой, оставляющей свободный прозрачный край, и сочетать их с кардиганами или рубашками, создавая сбалансированный образ.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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