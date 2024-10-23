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Для чистой и ровной кожи: маска для лица с овсяными хлопьями

1:04
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Преимущества кокосового масла многочисленны, и вы можете использовать его на всех частях тела, включая лицо.

Для чистой и ровной кожи: маска для лица с овсяными хлопьями
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Кокосовое масло обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что не только помогает при рубцах от угревой сыпи, но и предотвращает повторное появление угревой сыпи.

Овсянка действует как естественный отшелушивающий компонент для вашей кожи. Это одна из лучших масок для лица от шрамов от угревой сыпи.

Для этого скраба вам понадобится одна столовая ложка кокосового масла, три столовые ложки овсяных хлопьев и четверть стакана теплой воды.

Этапы приготовления

  1. В большую миску добавьте овсяные хлопья и воду. Хорошо перемешайте, пока не образуется паста.
  2. В пасту добавьте кокосовое масло.
  3. Нанесите пасту на лицо и оставьте на пятнадцать минут.
  4. Через пятнадцать минут массирующими движениями вмассируйте пасту в кожу, а затем смойте теплой водой.

Уточнения

Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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