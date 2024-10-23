Для чистой и ровной кожи: маска для лица с овсяными хлопьями

Преимущества кокосового масла многочисленны, и вы можете использовать его на всех частях тела, включая лицо.
Кокосовое масло обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что не только помогает при рубцах от угревой сыпи, но и предотвращает повторное появление угревой сыпи.
Овсянка действует как естественный отшелушивающий компонент для вашей кожи. Это одна из лучших масок для лица от шрамов от угревой сыпи.
Для этого скраба вам понадобится одна столовая ложка кокосового масла, три столовые ложки овсяных хлопьев и четверть стакана теплой воды.
Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.
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