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Как правильно подбирать очки к форме лица

3:22
Моя семья » Красота и стиль

Очки — это не только функциональный аксессуар, но и важный элемент стиля. Правильно подобранные очки могут подчеркнуть достоинства вашей внешности и скрыть недостатки. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать очки в зависимости от формы лица.

Как правильно подбирать очки к форме лица
Фото: freepik.com by karlyukav, PDM

1. Определите форму вашего лица

Прежде чем выбирать очки, важно понять, какая у вас форма лица. Существует несколько основных типов:

  • Овальное: лицо чуть вытянутое, с мягкими линиями.
  • Круглое: ширина и длина лица примерно равны, с округлыми щеками.
  • Квадратное: широкие линии челюсти и лба, угловатая форма.
  • Прямоугольное (длинное): длинное лицо с высокими скулами и узким подбородком.
  • Сердцевидное: широкий лоб и узкий подбородок, иногда с выраженными скулами.

2. Подбор очков по форме лица

Овальное лицо

Рекомендации: овальное лицо считается универсальным, поэтому вам подойдут практически любые формы очков. Однако лучше избегать слишком больших и громоздких моделей. Оптимально выбирать очки с яркими деталями или необычной формой.

Круглое лицо

Рекомендации: для круглого лица подойдут прямоугольные или квадратные очки. Они помогут визуально удлинить лицо и сделать его более угловатым. Избегайте круглых очков, так как они могут подчеркнуть округлость.

Квадратное лицо

Рекомендации: мягкие и округлые формы очков смягчат угловатые черты квадратного лица. Идеальны будут овальные или круглые очки. Также обратите внимание на очки с изогнутыми линиями. Избегайте угловатых моделей.

Прямоугольное лицо

Рекомендации: для длинного лица подойдут широкие очки с низкими линиями. Очки с декоративными элементами по бокам помогут создать эффект большей ширины. Избегайте слишком узких и длинных моделей.

Сердцевидное лицо

Рекомендации: для сердцевидного лица идеальны очки с широкими верхними частями и более узкими низами. Овальные и прямоугольные формы хорошо сбалансируют пропорции. Избегайте слишком крупных моделей, которые могут утяжелить верхнюю часть лица.

3. Учитывайте цвет и стиль

Не забывайте о цвете и стиле очков! Они должны гармонировать с вашим цветотипом и стилем одежды. Если вы предпочитаете классический стиль, выбирайте нейтральные цвета и классические формы. Для более смелых образов подойдут яркие и необычные модели.

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4. Примерка и комфорт

При выборе очков обязательно примеряйте их. Убедитесь, что они удобно сидят на носу, не давят на виски и не скользят с носа. Обратите внимание на ширину оправы: она должна соответствовать ширине вашего лица.

Правильно подобранные очки могут значительно улучшить ваш внешний вид и подчеркнуть индивидуальность. Учитывайте форму своего лица, стиль и комфорт при выборе. Не бойтесь экспериментировать, ведь очки — это отличный способ выразить себя!

Уточнения

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.
 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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