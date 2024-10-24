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Советы по уходу за шерстяными вещами

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Шерсть — это натуральный и тёплый материал, изделия из которого идеально подходит для холодного времени года. Однако для того чтобы шерстяные изделия служили долго и сохраняли свой первоначальный вид, необходим правильный уход. В этой статье мы рассмотрим основные советы по уходу за шерстяными вещами.

Советы по уходу за шерстяными вещами
Фото: Freepik is licensed under Public domain

1. Правильная стирка

Ручная стирка. Шерстяные вещи лучше всего стирать вручную в холодной воде (до 30°C). Используйте мягкие моющие средства, специально предназначенные для шерсти. Избегайте агрессивных порошков и отбеливателей.

Стиральная машина. Если вы предпочитаете машинную стирку, выбирайте режим "деликатная стирка" или "шерсть". Убедитесь, что изделие помещено в специальный мешок для стирки, чтобы предотвратить повреждения.

2. Сушка

Не выкручивайте! После стирки не выкручивайте шерстяные вещи. Аккуратно отожмите их, свернув в полотенце. Это поможет удалить лишнюю воду.

Сушка на горизонтальной поверхности. Разложите изделие на ровной поверхности, застеленной полотенцем. Избегайте сушки на прямом солнечном свете и рядом с обогревательными приборами, так как это может привести к усадке и деформации.

3. Уход за пилинговыми катышками

Удаление катышков. Для удаления катышков используйте специальный инструмент — ролик для удаления пилинга или бритву для шерсти. Будьте осторожны, чтобы не повредить саму ткань.

Профилактика. Чтобы минимизировать образование катышков, выбирайте качественные шерстяные изделия и избегайте трения о грубые поверхности.

4. Хранение

Чистота перед хранением. Перед тем как убрать шерстяные вещи на длительное хранение, обязательно их выстирайте и высушите.

Правильное хранение. Храните шерстяные изделия в сухом, тёмном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Лучше всего складывать их на полку, а не вешать на вешалку, чтобы избежать растяжения.

Используйте чехлы. Для защиты от моли и пыли можно использовать специальные чехлы или мешки из дышащих материалов.

5. Избегайте перегрева

Шерсть чувствительна к высоким температурам. Избегайте горячих источников, таких как обогреватели или радиаторы, чтобы не допустить усадки и повреждения волокон.

6. Профессиональная химчистка

Если ваше шерстяное изделие сильно загрязнено или требует особого ухода, лучше обратиться в профессиональную химчистку. Специалисты знают, как правильно обработать шерсть без риска её повреждения.

Правильный уход за шерстяными вещами поможет сохранить их красоту и функциональность на долгие годы. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться теплом и комфортом шерсти, зная, что ваши изделия находятся в надежных руках. Заботьтесь о своих любимых вещах, и они ответят вам долговечностью и уютом!

Уточнения

Сушка — процесс принудительного удаления жидкости (чаще всего влаги/воды, реже иных жидкостей, например, летучих органических растворителей) из веществ и материалов.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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