Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп

Домашние бьюти-процедуры популярны благодаря своей доступности и эффективности. Один из самых эффективных и бюджетных способов борьбы с огрубевшей кожей пяток — лимонный педикюр. Этот метод прост и эффективен, он позволяет избавиться от натоптышей и мозолей, делая кожу мягкой и нежной, как у младенца.
Для проведения лимонного педикюра вам понадобятся следующие ингредиенты:
Смешайте аспириновую пудру с лимонным соком и добавьте немного воды для получения пасты. Нанесите полученную смесь на кожу пяток, оберните ступни тряпочными салфетками и наденьте на них полиэтиленовые пакеты. Подождите 5-10 минут, после чего нужно размотать ноги и пройтись по огрубевшим местам пемзой. При необходимости сделайте эту процедуру несколько раз, подождав несколько дней.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.
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