Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинский кризис не является приоритетом на повестке БРИКС
БРИКС обсуждает создание новой платежной системы: Запад насторожен
Россия поддержит успешную интеграцию Эфиопии в БРИКС
Владимир Путин отметил рост торговли с Эфиопией и позитивные перспективы сотрудничества в БРИКС
Как выбрать качественную мебель: на что обратить внимание
БРИКС планирует создание единой транспортной платформы для мультимодальной логистики
Трагедия украинской армии: узурпатор Зеленский ценит территории, но не людей
Сергей Жуков заявил, что быть в семье подкаблучником это неплохо
Постепенное знакомство щенка с кошкой увеличивает шансы на дружбу

Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Домашние бьюти-процедуры популярны благодаря своей доступности и эффективности. Один из самых эффективных и бюджетных способов борьбы с огрубевшей кожей пяток — лимонный педикюр. Этот метод прост и эффективен, он позволяет избавиться от натоптышей и мозолей, делая кожу мягкой и нежной, как у младенца.

Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0

Для проведения лимонного педикюра вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 5-6 измельчённых таблеток аспирина;
  • половина чайной ложки лимонного сока;
  • вода.

Смешайте аспириновую пудру с лимонным соком и добавьте немного воды для получения пасты. Нанесите полученную смесь на кожу пяток, оберните ступни тряпочными салфетками и наденьте на них полиэтиленовые пакеты. Подождите 5-10 минут, после чего нужно размотать ноги и пройтись по огрубевшим местам пемзой. При необходимости сделайте эту процедуру несколько раз, подождав несколько дней.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Красота и стиль
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы Аудио 
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Наука и техника
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии Аудио 
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов
Советы
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Последние материалы
Владимир Путин отметил рост торговли с Эфиопией и позитивные перспективы сотрудничества в БРИКС
БРИКС планирует создание единой транспортной платформы для мультимодальной логистики
Трагедия украинской армии: узурпатор Зеленский ценит территории, но не людей
Сергей Жуков заявил, что быть в семье подкаблучником это неплохо
Постепенное знакомство щенка с кошкой увеличивает шансы на дружбу
Неожиданная альтернатива пицце: вкуснейшие бутерброды
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Как вырастить нектарин из косточки: пошаговое руководство для начинающих
Трех фанатов Бостона ранило дроном
С детьми можно прекрасно провести время в "Убежище Машату" в Ботсване
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.