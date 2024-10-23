Четыре простых шага, благодаря которым можно избавиться от мешков под глазами

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мешки под глазами могут быть вызваны разными причинами, но чаще всего это связано с неправильным образом жизни и недостатком сна. Мы расскажем о четырёх простых привычках, которые помогут вам избавиться от этой проблемы и вернуть свежий взгляд.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, PDM

Чтобы навсегда избавиться от мешков под глазами, следуйте этим простым рекомендациям:

Обеспечьте себе полноценный сон: взрослому человеку требуется от 7 до 9 часов сна. Спите с приподнятой головой: используйте высокую подушку или поднимите изголовье кровати на 3-5 сантиметров, подложив под ножки дощечку или книги. Сократите употребление соли перед сном, так как она может задерживать жидкость в организме и вызывать отёки. Откажитесь от вредных привычек: курение и алкоголь способствуют потере коллагена кожей, она становится тоньше, в том числе и под глазами, что точно не украсит никакую девушку.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения.



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