Как выбрать идеальное осеннее пальто: руководство по стилю и практичности

2:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — время уютных свитеров, горячего кофе и, конечно же, стильных пальто. Но с таким разнообразием фасонов, материалов и цветов, как же найти идеальное пальто для себя? Не волнуйтесь, мы составили подробное руководство, которое поможет вам сделать правильный выбор.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

1. Определите свой стиль

Классика. Тренч, двубортное пальто или модель прямого кроя с лацканами — это ваш выбор.

Тренч, двубортное пальто или модель прямого кроя с лацканами — это ваш выбор. Спортивный. Пуховик, парка, пальто с меховой опушкой — отличное сочетание комфорта и стиля.

Пуховик, парка, пальто с меховой опушкой — отличное сочетание комфорта и стиля. Романтический. Пальто с декоративными элементами, вышивкой, кружевом, приталенный силуэт — подчеркнёт женственность.

Пальто с декоративными элементами, вышивкой, кружевом, приталенный силуэт — подчеркнёт женственность. Минимализм. Прямой крой, лаконичные линии, однотонные цвета — для тех, кто ценит простоту.

2. Учитывайте свой образ жизни

Частые прогулки. Выбирайте практичные материалы, такие как водоотталкивающая ткань, и удобные модели.

Выбирайте практичные материалы, такие как водоотталкивающая ткань, и удобные модели. Городская среда. Тренч или пальто прямого кроя отлично впишутся в городской пейзаж.

Тренч или пальто прямого кроя отлично впишутся в городской пейзаж. Деловая жизнь. Классическое двубортное пальто в строгом стиле — идеальный вариант для офиса.

Классическое двубортное пальто в строгом стиле — идеальный вариант для офиса. Активный отдых. Тёплая парка или пуховик прекрасно подойдут для походов и прогулок на природе.

3. Выбирайте правильный размер

Пальто не должно быть слишком тесным, но и не должно висеть мешком.

Длина — до колена или чуть выше — универсальный вариант, который подойдет большинству.

Рукава должны быть до запястья или чуть ниже.

4. Обратите внимание на детали

Материал. Кашемир, шерсть, твид — классические материалы, которые сохранят тепло и прослужат не один сезон.

Кашемир, шерсть, твид — классические материалы, которые сохранят тепло и прослужат не один сезон. Цвет. Чёрный, серый, коричневый — универсальные цвета, которые подойдут к любому гардеробу. Не бойтесь экспериментировать с яркими цветами и принтами.

Чёрный, серый, коричневый — универсальные цвета, которые подойдут к любому гардеробу. Не бойтесь экспериментировать с яркими цветами и принтами. Подкладка. Подбирайте подкладку из мягкой ткани для комфорта и защиты от холода.

5. Не забывайте про аксессуары

Шарф. Добавит яркий акцент и согреет в холодные дни.

Добавит яркий акцент и согреет в холодные дни. Шляпа. Дополнит образ и защитит от дождя.

Дополнит образ и защитит от дождя. Перчатки. Завершат образ и сохранят тепло ваших рук.

Помните, что идеальное осеннее пальто — это то, в котором вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Не спешите с покупкой, примерьте несколько моделей и выбирайте то, которое больше всего соответствует вашему стилю и образу жизни.

Уточнения

Тренч — модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.

