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Топ-5 ошибок, которые портят ваш осенний маникюр

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время для уютных свитеров, горячего кофе и, конечно же, яркого, стильного маникюра. Но как сделать так, чтобы ваш маникюр идеально вписывался в осеннюю атмосферу, а не превратился в печальную историю о несостоявшихся ожиданиях? Избегайте этих 5 распространенных ошибок:

Топ-5 ошибок, которые портят ваш осенний маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Неправильность выбора цвета

Осень — время для богатых, глубоких оттенков. Не бойтесь экспериментировать с темно-зеленым, бордовым, шоколадным, фиолетовым. Но не переусердствуйте. Слишком темные цвета могут зрительно укорачивать ногти.

2. Забыть про текстуру

Осенний период также время для бархатного матового покрытия, мерцающих глиттеров, изысканного омбре. Не ограничивайтесь обычным глянцем — играйте с текстурой!

3. Перегрузить дизайн

Осенний маникюр — это не повод для обилия страз, рисунков и декора. Сделайте акцент на одном-двух элементах, чтобы маникюр выглядел стильно и утонченно.

4. Игнорировать состояние ногтей

Перед нанесением лака не забудьте подготовить ногти — это залог долговечности и красивого вида. Обязательно сделайте маникюр, обработайте кутикулу и придайте ногтям желаемую форму.

5. Не заботиться о маникюре

Чтобы осенний маникюр радовал вас как можно дольше, не забывайте о правильном уходе. Смазывайте кутикулу маслом, используйте специальные защитные средства и вовремя обновляйте покрытие.

Помните, что идеальный маникюр — это сочетание трендовых цветов, интересных текстур и собственного вкуса. Экспериментируйте, создавайте свой уникальный стиль и наслаждайтесь осенней красотой на своих ногтях.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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