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Как создать осенний образ для свидания: от уютного до соблазнительного

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время романтики, уютных свиданий и красивых образов. Чтобы ваш образ соответствовал атмосфере сезона, нужно правильно подобрать одежду, аксессуары и макияж.

Как создать осенний образ для свидания: от уютного до соблазнительного
Фото: Freepik by lookstudio, PDM

1. Цветовая гамма

  • Классика. Теплые оттенки красного, оранжевого, желтого, бордового, коричневого, хаки.
  • Романтика. Розовые, бежевые, кремовые, пастельные оттенки синего.
  • Стиль. Черный, серый, темно-синий, белый.

2. Выбор одежды

  • Платье. Длина миди или макси, с рукавами &frac34 или длинными. Материал: трикотаж, бархат, вельвет, шерсть.
  • Юбка. Длина миди или макси, свободного кроя или облегающая.
  • Брюки. Джинсы, брюки-клеш, вельветовые брюки, кожаные брюки (для смелых).
  • Верхняя одежда. Кардиган, свитер, жакет, пальто.
  • Аксессуары. Шапка, шарф, перчатки, сумка, обувь.

3. Стиль

  • Уютный. Длинное платье из трикотажа, теплый кардиган, высокие сапоги, сумка-шоппер.
  • Романтичный. Платье с кружевом или рюшами, легкий кардиган, туфли-лодочки, маленькая сумочка.
  • Соблазнительный. Кожаная юбка, блузка с глубоким вырезом, ботфорты, клатч.
  • Стильный. Джинсы, водолазка, тренч, кожаные ботинки, сумка-рюкзак.

4. Макияж

  • Дневной. Натуральный макияж с акцентом на глаза. Используйте теплые оттенки теней, тушь, помаду нюдовых оттенков.
  • Вечерний. Более яркий макияж с акцентом на глаза или губы.
  • Аксессуары. Помада в теплых оттенках, блеск для губ, румяна.

5. Не забывайте о деталях

  • Подберите украшения, которые будут сочетаться с вашим образом.
  • Используйте духи с осенними ароматами (корица, ваниль, древесные ноты).
  • Сделайте красивую прическу.

Важно учитывать следующие пункты:

  1. Комфорт. Выбирайте одежду, которая будет удобной и не сковывает движения.
  2. Погода. Учитывайте погоду и выбирайте соответствующую одежду.
  3. Место свидания. Подберите образ, подходящий по стилю к месту свидания.

Создайте свой уникальный осенний образ и наслаждайтесь свиданием!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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