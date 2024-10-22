Как выбрать модное трикотажное платье этой осенью: советы стилиста

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Алиса Оганесян предлагает пополнить осенний гардероб актуальными моделями платьев, которые помогут создать стильные образы на любую ситуацию. Среди основных рекомендаций — плотные трикотажные платья, которые продолжают быть в моде с прошлой весны, но теперь акцент сместился на светлые оттенки: milk, cream, beige. Черные платья остаются, но Алиса рекомендует обратить внимание и на натуральные тона — оливковый, коричневый, серый. Эти оттенки привносят мягкость и уют в осенний гардероб.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Для вечерних выходов и неофициальных мероприятий подойдут короткие платья с длинным рукавом. Лучше выбирать модели из трикотажа с расклешенной юбкой, которые подчеркивают фигуру, но не требуют идеальных пропорций. Они легко сочетаются с кожаными сапогами, пальто и головными уборами, создавая стильный и теплый образ.

Шелковые платья остаются с нами и осенью. Если летом были популярны комбинации, то для осени Алиса советует выбирать модели с более закрытым кроем. Легкая свобода и мягкость материала помогут подчеркнуть формы, не создавая излишней обтягивающей структуры.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.



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