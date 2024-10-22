Тренды зимних платьев: что выбрать, чтобы быть стильной и в тепле

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Любительницам женственных образов даже зимой не хочется отказываться от платьев, и стилист Любовь Елисеева поделилась трендами на сезон 2025 года. Теплое мини-платье станет отличным выбором для уютных встреч в кафе. По словам стилиста, стоит избегать слишком мелкой или крупной вязки и выбирать модели в рубчик. Правильная длина — чуть выше колена, и сочетать его лучше с сапогами до колена, избегая укороченных моделей и дутых сапог.

Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, PDM

Классические макси-платья остаются актуальными, но на зиму Елисеева советует выбирать модели с круглым воротником, доходящие ниже середины икры. Эти платья могут быть слегка свободными, что добавит комфорта и утонченности.

Для вечерних мероприятий хорошо подойдут платья А-силуэта из атласной ткани, которые расширяются к низу, добавляя образу элегантности и снижая формальность. Глубокие насыщенные цвета, такие как марсала или алый, будут выглядеть особенно выигрышно.

Платья-рубашки также в тренде, но стилист рекомендует выбирать плотные ткани, которые не мнутся и не теряют форму после носки под верхней одеждой. Оттенки кофейного, графитового, черного и оливкового станут прекрасной базой для добавления ярких акцентов.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.



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