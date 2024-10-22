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Секреты расслабления с натуральными маслами: советы эксперта

1:34
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Натуральные масла давно известны своими целебными свойствами, позволяя не только глубоко увлажнять кожу, но и расслаблять тело и ум. Косметолог Арина Дурова делится пятью способами использования этих масел для улучшения самочувствия и ухода за собой. Одним из популярных методов является ароматерапия. Эфирные масла лаванды, ромашки и иланг-иланга помогают снять стресс и создают умиротворяющую атмосферу, особенно если использовать их перед сном. Добавив несколько капель на подушку или в аромалампу, можно погрузиться в спокойный сон.

Секреты расслабления с натуральными маслами: советы эксперта
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Массаж с натуральными маслами, такими как миндальное или кокосовое, помогает избавиться от напряжения и стресса, а добавление эфирных масел лаванды или эвкалипта усиливает расслабляющий эффект. Эфирные масла также полезны в медитации: ладана, сандала и шалфея помогут сконцентрироваться и обрести внутреннюю гармонию. Они создают атмосферу спокойствия, если нанести их на кожу перед медитацией или использовать в аромалампе.

Натуральные масла обеспечивают глубокое увлажнение кожи благодаря витаминам и антиоксидантам. Их можно использовать как самостоятельное средство или добавлять в лосьоны и кремы. Масла чайного дерева, лаванды и ромашки имеют антисептические и противовоспалительные свойства, что делает их эффективными для ухода за кожей с акне и раздражениями.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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