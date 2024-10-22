Топ ошибок при выборе ботильонов, которые делают образ неактуальным

Ботильоны — это универсальная обувь, которая легко сочетается с миди-юбками и буткат-джинсами, однако правильный выбор модели важен, чтобы не испортить образ. Стилисты предупреждают: неверно подобранные цвет, высота или форма ботильонов могут "разрезать" ногу, сделать её массивной или визуально утяжелить. Одной из распространённых ошибок является выбор слишком коротких ботильонов, которые даже с правильным цветом могут визуально укорачивать ногу. Лучше предпочесть удлиненные модели, которые не облегают слишком плотно.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Также стилисты советуют отказаться от обуви на платформе — это неудобно, неактуально и визуально утяжеляет образ. Вместо этого лучше выбрать ботильоны на устойчивом толстом каблуке с острым носом. Не рекомендуются и модели с тракторной подошвой, которые уже давно вышли из моды. Если хочется грубой обуви, стоит выбрать ботильоны с дополнительным декором, чтобы отвлечь внимание от массивной подошвы.

Ещё одна модель, которую следует избегать, — ботильоны с круглым носом. Несмотря на удобство, круглый нос визуально расширяет ногу, поэтому стилисты рекомендуют выбирать модели с острым или квадратным носом, которые добавят образу стильности и элегантности.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



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