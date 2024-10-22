Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трихолог Базаль рассказала о современных способах в борьбе с выпадением волос
G7 продлит блокировку российских активов после завершения СВО
Концертный директор Глюкозы прокомментировал скандал с артисткой: что произошло на самом деле
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход
На осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело
Сестра Ким Чен Ына нашла сходство Южной Кореи и Украины с невоспитанными собаками
Маска для лица с яблочным уксусом и зелёным чаем: эффективно убираем постакне
Российские учёные создают компактный магнитометр для беспилотников
Ученые назвали ягоду, которая поможет сохранить сердце здоровым

Топ ошибок при выборе ботильонов, которые делают образ неактуальным

Моя семья » Красота и стиль

Ботильоны — это универсальная обувь, которая легко сочетается с миди-юбками и буткат-джинсами, однако правильный выбор модели важен, чтобы не испортить образ. Стилисты предупреждают: неверно подобранные цвет, высота или форма ботильонов могут "разрезать" ногу, сделать её массивной или визуально утяжелить. Одной из распространённых ошибок является выбор слишком коротких ботильонов, которые даже с правильным цветом могут визуально укорачивать ногу. Лучше предпочесть удлиненные модели, которые не облегают слишком плотно.

Топ ошибок при выборе ботильонов, которые делают образ неактуальным
Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Также стилисты советуют отказаться от обуви на платформе — это неудобно, неактуально и визуально утяжеляет образ. Вместо этого лучше выбрать ботильоны на устойчивом толстом каблуке с острым носом. Не рекомендуются и модели с тракторной подошвой, которые уже давно вышли из моды. Если хочется грубой обуви, стоит выбрать ботильоны с дополнительным декором, чтобы отвлечь внимание от массивной подошвы.

Ещё одна модель, которую следует избегать, — ботильоны с круглым носом. Несмотря на удобство, круглый нос визуально расширяет ногу, поэтому стилисты рекомендуют выбирать модели с острым или квадратным носом, которые добавят образу стильности и элегантности.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Красота и стиль
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы Аудио 
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником
Садоводство, цветоводство
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником Аудио 
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев В информационной войне в Израиле Россию выставляют мечтающей разжечь региональную войну Юрий Бочаров
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Последние материалы
Гастролирующего по США Максима Галкина* уличили в афёре
Администрация Байдена закручивает гайки против энергоресурсов России
Средняя цена нового жилья в регионах выросла на 2% после отмены льготной ипотеки
Ольга Зарубина не собирается жалеть певицу Глюкозу: спустись на землю
Ценам на один вид квартир предрекли снижение
Около 40% собственников квартир в Москве лояльны к арендаторам с животными
5 советов по уходу за кожей с раздражениями
Виктория Боня высказалась о требующей миллиарды от Павла Дурова Ирине Болгар: бабка у разбитого корыта
Вкусный соус из клюквы к мясу, который можно заготовить на зиму
Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.