Маска для лица с яблочным уксусом и зелёным чаем: эффективно убираем постакне

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Лучшим средством для избавления от рубцов от угревой сыпи является альфа-гидроксильная кислота, которая в изобилии присутствует в яблочном уксусе.

Фото: Openverse by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Яблочный уксус помогает очистить поры, и он убирает омертвевшие клетки кожи. Он может осветлить шрамы от угревой сыпи, а в качестве дополнительного преимущества он балансирует уровень pH вашей кожи.

Зеленый чай уравновешивает кислотное действие уксуса и охлаждает кожу.

Чтобы сделать эту маску для лица, вам понадобится одна столовая ложка яблочного уксуса, две чайные ложки зеленого чая, одна чайная ложка меда и пять столовых ложек сахара.

Этапы приготовления

Смешайте ингредиенты в миске. Умойте лицо и убедитесь, что оно чистое, и аккуратно промокните, чтобы высушить. Нанесите маску на лицо и оставьте на пятнадцать минут. Смойте теплой водой.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.





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