Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Концертный директор Глюкозы прокомментировал скандал с артисткой: что произошло на самом деле
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход
На осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело
Сестра Ким Чен Ына нашла сходство Южной Кореи и Украины с невоспитанными собаками
Российские учёные создают компактный магнитометр для беспилотников
Ученые назвали ягоду, которая поможет сохранить сердце здоровым
Экс-редактор Vanity Fair высказалась о печальном будущем Меган Маркл: все её идеи полная чушь
Какие риски несёт отказ от прогулок для маленьких пород собак?
Как распознать начавшуюся пневмонию и как от неё защититься?

Маска для лица с яблочным уксусом и зелёным чаем: эффективно убираем постакне

0:59
Моя семья » Красота и стиль

Лучшим средством для избавления от рубцов от угревой сыпи является альфа-гидроксильная кислота, которая в изобилии присутствует в яблочном уксусе.

Маска для лица с яблочным уксусом и зелёным чаем: эффективно убираем постакне
Фото: Openverse by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Яблочный уксус помогает очистить поры, и он убирает омертвевшие клетки кожи. Он может осветлить шрамы от угревой сыпи, а в качестве дополнительного преимущества он балансирует уровень pH вашей кожи.

Зеленый чай уравновешивает кислотное действие уксуса и охлаждает кожу.

Чтобы сделать эту маску для лица, вам понадобится одна столовая ложка яблочного уксуса, две чайные ложки зеленого чая, одна чайная ложка меда и пять столовых ложек сахара.

Этапы приготовления

  1. Смешайте ингредиенты в миске.
  2. Умойте лицо и убедитесь, что оно чистое, и аккуратно промокните, чтобы высушить.
  3. Нанесите маску на лицо и оставьте на пятнадцать минут.
  4. Смойте теплой водой.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Археологи нашли свидетельства архаического государства в Китае
Наука и техника
Археологи нашли свидетельства архаического государства в Китае Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Садоводство, цветоводство
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев В информационной войне в Израиле Россию выставляют мечтающей разжечь региональную войну Юрий Бочаров
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Последние материалы
Гастролирующего по США Максима Галкина* уличили в афёре
Администрация Байдена закручивает гайки против энергоресурсов России
Средняя цена нового жилья в регионах выросла на 2% после отмены льготной ипотеки
Ольга Зарубина не собирается жалеть певицу Глюкозу: спустись на землю
Ценам на один вид квартир предрекли снижение
Около 40% собственников квартир в Москве лояльны к арендаторам с животными
5 советов по уходу за кожей с раздражениями
Виктория Боня высказалась о требующей миллиарды от Павла Дурова Ирине Болгар: бабка у разбитого корыта
Вкусный соус из клюквы к мясу, который можно заготовить на зиму
Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.