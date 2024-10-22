Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян предложили обложить налогом на поездки за границу
Юный певец Лев Соловьёв прошёл слепые прослушивания и попал в шоу "Голос. Дети"
В Комитете Совфеда поддержали закон о борьбе с фиктивными браками
РСТ предлагает ввести сбор для покупателей заграничных туров
Спутника Глюкозы арестовали за употребление наркотиков: кто оказался рядом с артисткой
Зачем и как обкатывать зимнюю резину: советы от профессионалов
Ксения Бородина честно ответила на вопрос о третьей беременности
Эксперт рассказал о выгодных вариантах осеннего отдыха в России
Браконьер задержан за добычу лосося в национальном парке Земля леопарда

Как сыворотки с пептидами делают ресницы длиннее и гуще без побочных эффектов

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Сыворотки для ресниц с пептидами помогают ускорить рост ресниц без резкого эффекта отмены, поскольку действуют мягко и не вызывают выпадения. Эти средства содержат активные компоненты, такие как пептиды, аминокислоты и витамины (например, А, С и Е), которые стимулируют переход волосяного фолликула из фазы сна в фазу роста и продлевают фазу "жизни" ресницы. В результате ресницы растут дольше и становятся примерно в полтора раза длиннее.

Как сыворотки с пептидами делают ресницы длиннее и гуще без побочных эффектов
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Для правильного использования сыворотку необходимо наносить на чистые и сухие ресницы перед сном, вдоль верхней линии роста. Некоторые производители рекомендуют использовать средство два-три раза в день, делая это за полчаса до нанесения макияжа или других уходовых продуктов. Важно следить за совместимостью средств: некоторые ингредиенты могут взаимодействовать и снижать эффективность сыворотки или вызывать побочные эффекты. Например, лимонная кислота в составе может усилить действие ретинола, что может привести к раздражению кожи, а сочетание с кислотами (АНА, ВНА) снизит эффект сыворотки с пептидами.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Археологи нашли свидетельства архаического государства в Китае
Наука и техника
Археологи нашли свидетельства архаического государства в Китае Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
В информационной войне в Израиле Россию выставляют мечтающей разжечь региональную войну Юрий Бочаров Boeing 757-200 Catfish. Летающая лаборатория, обучавшая летать американские истребители F-22 Дмитрий Плотников Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Последние материалы
Тёплая ванна — простой способ улучшить сон
Как сыворотки с пептидами делают ресницы длиннее и гуще без побочных эффектов
Названа причина, по которой Глюкозу отказались приглашать на новогодние ТВ-шоу
Минздрав: в России отмечается рост числа медиков благодаря реализации нацпроекта
Детокс-коктейль из огурца: секрет легкости и здоровья
В США обеспокоены утечкой разведданных о подготовке удара по Ирану
Отец Жанны Фриске резко высказался о карьере Дмитрия Шепелева: путь везде закрыт
Неожиданный эффект санкций: Россия получила прибыль в 5 трлн рублей
Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году
Почему солянка признана самым вредным супом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.