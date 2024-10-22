Как сыворотки с пептидами делают ресницы длиннее и гуще без побочных эффектов

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сыворотки для ресниц с пептидами помогают ускорить рост ресниц без резкого эффекта отмены, поскольку действуют мягко и не вызывают выпадения. Эти средства содержат активные компоненты, такие как пептиды, аминокислоты и витамины (например, А, С и Е), которые стимулируют переход волосяного фолликула из фазы сна в фазу роста и продлевают фазу "жизни" ресницы. В результате ресницы растут дольше и становятся примерно в полтора раза длиннее.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Для правильного использования сыворотку необходимо наносить на чистые и сухие ресницы перед сном, вдоль верхней линии роста. Некоторые производители рекомендуют использовать средство два-три раза в день, делая это за полчаса до нанесения макияжа или других уходовых продуктов. Важно следить за совместимостью средств: некоторые ингредиенты могут взаимодействовать и снижать эффективность сыворотки или вызывать побочные эффекты. Например, лимонная кислота в составе может усилить действие ретинола, что может привести к раздражению кожи, а сочетание с кислотами (АНА, ВНА) снизит эффект сыворотки с пептидами.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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