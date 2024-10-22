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Пальто, бомберы и шубы: как оставаться стильной этой осенью

1:28
Моя семья » Красота и стиль

С приближением холодного сезона пора задуматься о стильной и теплой верхней одежде, которая обеспечит комфорт и сохранит актуальность. Стилист Валерия Пухлякова рассказала о ключевых трендах этой осени, подходящих для ноября и зимы. Один из главных элементов гардероба — пальто. Классическое двубортное пальто нейтрального оттенка с прямыми или спущенными плечами легко сочетать как с повседневными, так и с более элегантными образами. Это универсальный вариант, который всегда будет в моде.

Пальто, бомберы и шубы: как оставаться стильной этой осенью
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Еще один тренд — объемные бомберы с крупными, круглыми плечами, которые снова стали актуальными в 2024 году. Для осени и зимы лучше выбирать модели из натуральной кожи с утепленной подкладкой, чтобы сохранить тепло. Валерия подчеркивает, что такие бомберы можно смело сочетать с разными стилями одежды.

И, конечно, чтобы выглядеть роскошно и чувствовать себя уютно в холодную погоду, стоит обратить внимание на шубы. Будь то натуральный или искусственный мех, шубы снова на пике популярности. Искусственный мех теперь настолько качественный, что его трудно отличить от натурального, как доказал Энтони Ваккарелло в 2022 году. Шикарно выглядят как длинные, так и короткие модели, и выбор зависит от личных предпочтений.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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