Стилизация: как создать стильный образ на основе базовых вещей

2:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В погоне за модными трендами легко потерять себя в море вещей, которые быстро выходят из моды. Но секрет стильного образа кроется не в количестве вещей, а в умении их комбинировать. Базовые вещи — это основа гардероба, которая позволяет создавать бесконечное количество разнообразных образов, играя с аксессуарами, фактурами и цветовыми сочетаниями.

Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, PDM

Что такое базовые вещи?

Базовые вещи — это классические предметы гардероба, которые не выходят из моды и подходят для большинства случаев. Они должны быть качественными, комфортными и универсальными. К базовым вещам относятся:

Верхняя одежда: классическое пальто, тренч, кожаная куртка, блейзер.

классическое пальто, тренч, кожаная куртка, блейзер. Верх: белая футболка, рубашка, водолазка, тонкий свитер, кардиган.

белая футболка, рубашка, водолазка, тонкий свитер, кардиган. Низ: джинсы (прямые, зауженные, бойфренды), брюки (классические, широкие, скинни), юбка-карандаш, юбка-трапеция.

джинсы (прямые, зауженные, бойфренды), брюки (классические, широкие, скинни), юбка-карандаш, юбка-трапеция. Обувь: кроссовки, балетки, лоферы, туфли на каблуке, ботильоны.

кроссовки, балетки, лоферы, туфли на каблуке, ботильоны. Аксессуары: сумка, шарф, браслеты, часы, очки.

Как создавать стильные образы

Играйте с фактурами. Сочетайте разные фактуры, например, шерсть с шелком, кожу с денимом, кружево с трикотажем. Это добавит глубины и сложности вашему образу. Экспериментируйте с цветовыми сочетаниями. Используйте цветовую палитру, которая вам нравится, но не бойтесь экспериментировать с различными оттенками. Например, можно сочетать пастельные тона с яркими акцентами или создать монохромный образ. Добавьте аксессуары. Аксессуары — это ваш шанс добавить индивидуальности и завершить образ. Используйте шарфы, шляпы, ремни, украшения, сумки и очки. Не забывайте о деталях. Обратите внимание на детали, такие как пуговицы, молнии, вышивка, подклад. Создайте свой стиль. Не стоит копировать образы с обложек журналов. Попробуйте создать свой уникальный стиль, который отражает вашу индивидуальность.

Вкладывайте деньги в качественную одежду. Она прослужит вам дольше и будет выглядеть лучше. Вы должны чувствовать себя уверенно и комфортно в своей одежде.

Создать стильный образ на основе базовых вещей — это несложно. Главное — вдохновение, смелость экспериментировать и немного фантазии.

Уточнения

Ло́феры ло́уферы (от англ. loafer — бездельник) — это туфли без шнурков, союзка и мыски которых украшены приподнятым полукруговым швом.



Кардига́н (англ. cardigan) — приталеная кофта без воротника с глубоким вырезом.



