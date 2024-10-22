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Джинсы: как выбрать идеальную модель для своей фигуры

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Джинсы — это универсальная вещь, которая есть в гардеробе практически каждого человека. Они удобны, практичны и могут быть как повседневной, так и праздничной одеждой. Однако, не все модели сидят идеально на всех фигурах. Чтобы подобрать джинсы, которые подчеркнут ваши достоинства и скроют недостатки, нужно знать несколько простых правил.

Джинсы: как выбрать идеальную модель для своей фигуры
Фото: Freepik by cookie_studio, PDM

Фигура "Песочные часы"

Идеальный вариант: Джинсы с завышенной талией, зауженные к низу. Такие модели подчеркивают женственную талию и красиво облегают бедра.

Что избегать: Слишком широкие или мешковатые модели. Они могут скрывать вашу фигуру и выглядеть неряшливо.

Фигура "Прямоугольник"

Идеальный вариант: Джинсы с завышенной талией, широкие штанины или с легким клёшем.

Что избегать: Слишком обтягивающие модели, которые могут подчеркнуть отсутствие изгибов.

Фигура "Перевернутый треугольник"

Идеальный вариант: Джинсы с заниженной талией, расширенные к низу. Такие модели визуально уравновесят верхнюю часть фигуры и сделают бедра более объемными.

Что избегать: Джинсы с завышенной талией или облегающие модели, которые акцентируют внимание на широких плечах.

Фигура "Груша"

Идеальный вариант: Джинсы с завышенной талией, расширенные к низу.

Что избегать: Слишком облегающие модели, которые могут подчеркнуть дисбаланс между верхом и низом.

Помните, что темные цвета визуально стройнят, светлые — наоборот.

Главная цель — найти джинсы, которые будут сидеть на вас комфортно и подчеркивать ваши индивидуальные особенности. Не бойтесь экспериментировать с различными фасонами и стилями, чтобы найти свой идеальный вариант.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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