Красота во время беременности: какие процедуры доступны в салоне?

Беременность — чудесное время, но иногда хочется немного побаловать себя и почувствовать себя красивой. Однако не все процедуры, которые мы привыкли делать в салонах, безопасны для будущих мам. В этой статье мы рассмотрим, какие косметические процедуры можно делать во время беременности, а от каких стоит воздержаться.
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Допустимые процедуры:
Маникюр и педикюр. Несмотря на то, что многие салоны предлагают расслабляющий массаж рук и ног, во время беременности стоит отказаться от него. Однако маникюр и педикюр, без использования агрессивных химикатов, можно делать.
Уход за лицом. Многие беременные сталкиваются с появлением пигментных пятен, сухостью кожи, расширением пор. В салонах можно сделать очищающие и увлажняющие процедуры с использованием натуральных компонентов.
Депиляция. Восковая эпиляция, сахарная паста, и даже лазерная эпиляция могут быть допустимы, но только после консультации с врачом.
Стрижка и укладка волос. Беременность может повлиять на структуру волос, но безопасные процедуры в виде стрижки, укладки или окрашивания (с использованием безаммиачных красок) не принесут вреда.
Процедуры, от которых стоит отказаться:
Массаж. В некоторых случаях, массаж может усилить тонус матки, поэтому перед процедурой обязательна консультация с врачом.
Солярий. Ультрафиолетовое излучение вредно как для беременных, так и для развивающегося ребенка.
Инъекционные процедуры. Ввод любых веществ в организм во время беременности может быть опасен.
Агрессивные пилинги. Химические пилинги могут вызывать раздражение и аллергические реакции.
Проконсультируйтесь с врачом перед любой процедурой в салоне, а также всегда сообщайте мастеру о своей беременности.
В целом, беременность — это не повод отказываться от заботы о себе. С помощью правильно подобранных процедур, вы сможете сохранить красоту и уверенность в себе в этот важный период. Берегите себя и радуйтесь своей беременности.
Уточнения
Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации.