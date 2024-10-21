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Как носить красную помаду в офисе и выглядеть стильно: советы визажистов

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Красная помада давно стала символом уверенности и элегантности, и теперь всё чаще используется женщинами не только для вечерних мероприятий, но и для повседневного макияжа. Чтобы красный цвет смотрелся гармонично в дневном образе, визажисты рекомендуют следовать нескольким простым правилам. Прежде всего, нужно быть осторожной с румянами. Красная помада уже привлекает достаточно внимания, поэтому визажисты советуют избегать слишком ярких румян. Лёгкое и максимально растушёванное нанесение создаст свежий вид, не перегружая лицо.

Как носить красную помаду в офисе и выглядеть стильно: советы визажистов
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Другой важный аспект — это тон кожи. Яркая помада подчёркивает все недостатки, поэтому важно добиться ровного и свежего покрытия. Рекомендуется использовать тональные средства средней плотности, а затем аккуратно придать лицу форму с помощью бронзера или скульптора, избегая излишнего количества средств. Для дневного образа также стоит воздержаться от активного макияжа глаз, чтобы не перегружать общий вид.

В выборе одежды с красной помадой также нужно быть внимательной. Она должна быть центром образа, поэтому лучше избегать ярких украшений и акцентных аксессуаров у лица. Сочетайте её с классическими элементами, такими как белая рубашка и строгие брюки или юбка. Это поможет создать гармоничный и стильный лук, идеально подходящий для офиса или деловых встреч.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг. Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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