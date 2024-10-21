Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера

Сейчас отличное время, чтобы начать подготовку к Новому году и сбросить лишние килограммы. Фитнес-тренер Наталья Романова рекомендует подходить к похудению комплексно, сочетая сокращение калорий и регулярные физические нагрузки. Основная формула остается неизменной: необходимо тратить больше калорий, чем поступает с пищей. Для устойчивого снижения веса важно создавать дефицит в 500 калорий ежедневно. Женщинам это позволяет удерживать дневное потребление на уровне 1 500 калорий, а мужчинам — около 2 000.

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Тренер советует, что наиболее эффективно снизить 250 калорий за счет питания и сжигать еще 250 с помощью регулярных упражнений. Наталья предлагает шесть простых тренировок, которые можно чередовать для достижения этой цели. Среди них — ходьба и бег трусцой, которые не требуют значительных вложений и подходят даже новичкам. Специалист подчеркивает, что прогулка на 3 500 шагов или пробежка на три километра помогут сбросить необходимые калории, улучшат психическое здоровье и укрепят тело.

Плавание — отличное занятие для тех, кто хочет снизить нагрузку на суставы. Оно укрепляет мышцы кора и повышает иммунитет, что особенно полезно в осенний сезон. Для тех, кто предпочитает велопрогулки, Наталья рекомендует кататься девять километров в умеренном темпе — это тоже позволяет активно сжигать калории. Силовые тренировки, хоть и требуют больше времени, помогают наращивать мышцы, что способствует сжиганию калорий даже в состоянии покоя.

Уточнения



Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.



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