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Ошибки мужского стиля, которые отталкивают женщин: мнение стилиста

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Стилист Виктория Лучинская делится советами для мужчин о том, как избежать наиболее распространённых ошибок в выборе одежды. По её мнению, мужчины часто допускают стилистические промахи, которые могут негативно повлиять на первое впечатление. Один из них — это выбор одежды с забавными принтами и надписями. Виктория уверена, что такие вещи могут выглядеть уместно лишь на подростках, но не на взрослых мужчинах, стремящихся произвести серьёзное впечатление. Она рекомендует избавляться от футболок и худи с мультяшными изображениями и остроумными фразами.

Ошибки мужского стиля, которые отталкивают женщин: мнение стилиста
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Ещё одна распространённая ошибка — глубокие вырезы на футболках. Они могут выглядеть эффектно на женщинах, но не на мужчинах, особенно если речь идёт о вырезах, доходящих до груди. Для базового мужского гардероба стилист советует выбирать более сдержанные V-образные или круглые вырезы.

Кроме того, мужчины часто ошибаются с выбором обтягивающей одежды. Виктория напоминает, что вещи должны быть точно по размеру или чуть свободнее, иначе они могут подчеркивать то, что лучше скрыть, особенно при движении. Особое внимание эксперт уделила носкам. Она советует не пренебрегать тем, как они выглядят в сочетании с брюками — короткие носки, оголяющие голени при посадке, могут сильно испортить образ.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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