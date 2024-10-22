Пять вредных привычек, из-за которых вы теряете ресницы

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже густые от природы ресницы могут стать реже и требовать более тщательной прокраски или накладных ресниц. Причиной могут быть неправильное питание и стресс, но чаще всего проблема в наших привычках, которые делают ресницы слабее.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Вы забываете смывать макияж перед сном. После тяжелого дня удаление макияжа — последнее, что вы делаете. Иногда вы ложитесь спать с несмытым макияжем, что вредно для ресниц. Тушь делает их твердыми и уязвимыми для внешних воздействий, а сон с макияжем увеличивает вероятность повреждения. Главное правило: вещество туши должно размягчиться перед удалением. Используйте специальное средство для снятия макияжа глаз на масляной основе, минимизируйте нажатие и растирание ресниц. Вы слишком быстро снимаете накладные ресницы. Не стоит спешить снимать накладные ресницы, резкие движения могут привести к потере ресниц. Вы пользуетесь водостойкой тушью каждый день. Водостойкая тушь — отличное средство, но регулярное использование без повода может повредить ресницы. Предпочитайте туши с гибкими полимерами в составе, которые можно удалить теплой водой. Вы подкручиваете ресницы после того, как нанесли тушь. Избегайте механических манипуляций с ресницами после нанесения туши, чтобы избежать ломкости. Подкручивайте ресницы до нанесения туши, не приближаясь к линии их основания. Вы накладываете слишком много туши. Тушь — популярное средство для ресниц, но слишком частое использование вредит им. Выделите один или два дня в неделю для естественного макияжа глаз.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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